ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 13. kolo)

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 13. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (II. liga, MONACObet liga, 13. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
16.10.2026 o 17:00
13. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0)
8' minúta
Prebiehajúci
Lehota pod Vtáčnikom
Prehľad
Rozhodca: Gnip – Bereš, Maliňák.
Prenos
8
Domáci majú k dispozícii ďalšiu štandardnú situáciu. Loptu do pokutového územia pošle Gerát.
6
Sibanda poslal nakopnutú loptu za obranu, Slančík však výborne prečítal hru a zachytil ju do rukavíc.
4
Bartoš vystrelil z priameho kopu, Znamenák však vyráža loptu na rohový kop.
3
Sibanda fauloval Danejiho a domáci budú mať k dispozícii priamy kop.
2
Hostia získavajú štandardnú situáciu, k lopte sa stavia Stareček.
1
Hlavný rozhodca píska útočný faul domácich.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Bartoš (C), Gerát, Macejko, Bučko, Kuchárik, Šot, Chlepko, Majerčík, Mojčák, Daneji.
Náhradníci: Novák, Freitas, Okonji, Laura, Hák, Staš, Jendrek, Fedor, Blaho.
Tréner: Marek Petruš.
OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom: Znamenák – Šimko L., Cahel, Ovšonka, Cheprakov, Stareček, Kambi, Sibanda (C), Horvát, Jatta, Okunola.
Náhradníci: Šmatlák, Ševce, Sagan, Csémy, Šimko T., Bachna, Dmitrović, Pastierik, Kováčik.
Tréner: Rastislav Vincúr.
Rozhodca: Gnip – Bereš, Maliňák.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Bartoš (C), Gerát, Macejko, Bučko, Kuchárik, Šot, Chlepko, Majerčík, Mojčák, Daneji.
Náhradníci: Novák, Freitas, Okonji, Laura, Hák, Staš, Jendrek, Fedor, Blaho.
Tréner: Marek Petruš.
OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom: Znamenák – Šimko L., Cahel, Ovšonka, Cheprakov, Stareček, Kambi, Sibanda (C), Horvát, Jatta, Okunola.
Náhradníci: Šmatlák, Ševce, Sagan, Csémy, Šimko T., Bachna, Dmitrović, Pastierik, Kováčik.
Tréner: Rastislav Vincúr.
Rozhodca: Gnip – Bereš, Maliňák.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 13. kola MONACObet ligy, v ktorom MFK Tatran Liptovský Mikuláš privíta na domácom trávniku OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom.
Domáci Tatran vstupuje do stretnutia z deviateho miesta tabuľky. Počas doterajšieho priebehu sezóny zaznamenal 17 strelených a 14 inkasovaných gólov. Liptáci sa v posledných týždňoch prezentujú pomerne nevyrovnanými výkonmi. Po víťazstve 2:0 nad Šamorínom však v minulom kole nestačili na rezervu Slovana Bratislava, ktorej podľahli rovnakým výsledkom. Pred vlastnými fanúšikmi tak budú chcieť opäť bodovať naplno a vylepšiť si postavenie v tabuľke.
Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza na desiatej priečke a rovnako ako jej nadchádzajúci súper má na konte 16 bodov. Baník má mierne negatívne skóre 18:19, no v poslednom zápase potešil svojich priaznivcov domácim víťazstvom 1:0 nad Zvolenom. Predtým prehral na ihrisku Prešova 2:3 a Galante podľahol 1:4.
Domáci Tatran vstupuje do stretnutia z deviateho miesta tabuľky. Počas doterajšieho priebehu sezóny zaznamenal 17 strelených a 14 inkasovaných gólov. Liptáci sa v posledných týždňoch prezentujú pomerne nevyrovnanými výkonmi. Po víťazstve 2:0 nad Šamorínom však v minulom kole nestačili na rezervu Slovana Bratislava, ktorej podľahli rovnakým výsledkom. Pred vlastnými fanúšikmi tak budú chcieť opäť bodovať naplno a vylepšiť si postavenie v tabuľke.
Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza na desiatej priečke a rovnako ako jej nadchádzajúci súper má na konte 16 bodov. Baník má mierne negatívne skóre 18:19, no v poslednom zápase potešil svojich priaznivcov domácim víťazstvom 1:0 nad Zvolenom. Predtým prehral na ihrisku Prešova 2:3 a Galante podľahol 1:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
12
9
2
1
22:8
29
R
R
V
V
P
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
12
9
1
2
23:13
28
R
P
V
V
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
12
7
2
3
25:21
23
R
V
V
P
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
12
7
1
4
21:16
22
V
V
P
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
2
4
16:13
20
P
V
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
12
5
4
3
27:15
19
V
R
V
R
V
7
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
12
6
1
5
18:19
19
V
P
V
V
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
12
5
3
4
17:18
18
R
V
R
P
V
9
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
12
4
4
4
17:14
16
P
V
V
R
P
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
12
4
4
4
18:19
16
V
P
P
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
4
3
5
18:16
15
V
V
R
P
V
12
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
12
3
4
5
13:14
13
P
R
P
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
12
3
2
7
16:21
11
P
R
P
V
P
14
MFK BytčaMFK Bytča
12
3
0
9
13:31
9
V
P
P
V
P
15
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
12
2
2
8
7:19
8
P
P
R
R
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
12
0
3
9
7:21
3
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body