Duel v Liptovskom Mikuláši priniesol v prvom polčase gólovú prestrelku. Každý získal bod

II. liga - 7. kolo
MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Inter Bratislava 3:3 (2:2)
Góly: 14. a 68. Bartoš, 4. Laura (z 11 m) - 25. Remeň, 31. Bellás (z 11 m), 57. Rozo.
Rozhodovali: Janček – Štrbo, Haring, ŽK: Slančík, Laura, Kuchárik - Bellás, Remeň, Kubovič, Matallana
Diváci: 620
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Liptovského Mikuláša remizovali v piatkovom domácom zápase 7. kola MONACObet ligy s Interom Bratislava 3:3.
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Liptáci si už v úvodnej štvrťhodine vypracovali dvojgólový náskok, no ešte do prestávky hostia dokázali vyrovnať.
Inter sa potom ujal vedenia a bod pre domácich musel v 68. minúte zachrániť kapitán Richard Bartoš svojím druhým gólom v stretnutí.
Tatran nedokázal bodovať naplno v piatom zápase za sebou a s ôsmimi bodmi mu patrí priebežná 8. priečka. Inter má o bod menej a je deviaty.