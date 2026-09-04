Duel v Liptovskom Mikuláši priniesol v prvom polčase gólovú prestrelku. Každý získal bod

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Autor: monacobetliga.sk)
Sportnet, TASR|4. sep 2026 o 19:54
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Dva góly za domácich strelil Richard Bartoš.

II. liga - 7. kolo

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Inter Bratislava 3:3 (2:2)

Góly: 14. a 68. Bartoš, 4. Laura (z 11 m) - 25. Remeň, 31. Bellás (z 11 m), 57. Rozo.

Rozhodovali: Janček – Štrbo, Haring, ŽK: Slančík, Laura, Kuchárik - Bellás, Remeň, Kubovič, Matallana

Diváci: 620

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Liptovského Mikuláša remizovali v piatkovom domácom zápase 7. kola MONACObet ligy s Interom Bratislava 3:3.

Liptáci si už v úvodnej štvrťhodine vypracovali dvojgólový náskok, no ešte do prestávky hostia dokázali vyrovnať.

Inter sa potom ujal vedenia a bod pre domácich musel v 68. minúte zachrániť kapitán Richard Bartoš svojím druhým gólom v stretnutí.

Tatran nedokázal bodovať naplno v piatom zápase za sebou a s ôsmimi bodmi mu patrí priebežná 8. priečka. Inter má o bod menej a je deviaty. 

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
6
6
0
0
16:2
18
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
5
0
1
13:6
15
V
V
P
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
V
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
P
V
R
V
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
2
4
0
11:8
10
V
R
V
R
R
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
3
1
2
10:10
10
R
P
V
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
2
3
2
13:9
9
R
P
P
R
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
2
2
3
12:10
8
R
R
P
V
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
10:10
7
V
P
P
R
V
11
FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
6
2
1
3
4:9
7
V
V
P
P
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
2
0
4
4:9
6
P
V
P
V
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
1
2
3
5:7
5
P
P
R
P
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
1
2
3
9:10
5
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
6
0
3
3
4:7
3
R
P
R
P
P
16
MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
6
1
0
5
4:19
3
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš
    Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš
    Duel v Liptovskom Mikuláši priniesol v prvom polčase gólovú prestrelku. Každý získal bod
    dnes 19:54
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    Domov»Futbal»Slovensko»Duel v Liptovskom Mikuláši priniesol v prvom polčase gólovú prestrelku. Každý získal bod