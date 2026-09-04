ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo)

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 7. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 7. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
04.09.2026 o 18:00
7. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter Bratislava
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo 7. kola MONACObet ligy, v ktorom sa dnes proti sebe postaví MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FK Inter Bratislava.
Dnes sa proti sebe postavia susedia z tabuľky, keď sa domáci celok nachádza na 8. mieste so ziskom 8 bodov. O bod menej majú Bratislavčania, ktorí sa nachádzajú na 9. mieste. Zatiaľ čo čakajú na víťazstvo dva zápasy, ich dnešný súper z Liptovského Mikuláša až štyri.
Dnes sa proti sebe postavia susedia z tabuľky, keď sa domáci celok nachádza na 8. mieste so ziskom 8 bodov. O bod menej majú Bratislavčania, ktorí sa nachádzajú na 9. mieste. Zatiaľ čo čakajú na víťazstvo dva zápasy, ich dnešný súper z Liptovského Mikuláša až štyri.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
6
6
0
0
16:2
18
V
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
5
0
1
13:6
15
V
V
P
V
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
1
2
12:10
10
V
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
1
2
6:6
10
P
V
R
V
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
2
4
0
11:8
10
V
R
V
R
R
6
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
3
1
2
10:10
10
R
P
V
V
P
7
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
3
1
2
9:10
10
P
V
P
R
V
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
2
2
2
10:6
8
P
P
R
R
V
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
6
2
1
3
9:7
7
R
P
V
V
P
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
10:10
7
V
P
P
R
V
11
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
6
2
1
3
4:9
7
V
V
P
P
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
6
2
0
4
4:9
6
P
V
P
V
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
1
2
3
5:7
5
P
P
R
P
R
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
1
2
3
9:10
5
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
6
0
3
3
4:7
3
R
P
R
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
6
1
0
5
4:19
3
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body