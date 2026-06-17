Tretí tím Bundesligy ukončil spoluprácu s trénerom. Výhrady sa mali týkať dominancie

Futbalisti RB Lipsko budú mať nového trénera. Nemecký bundesligista sa po jednej sezóne rozišiel s Olem Wernerom, hoci s tímom obsadil tretie miesto a postúpil do Ligy majstrov. Klub o tom informoval v stredu.
„V uplynulých dňoch sme ešte raz intenzívne analyzovali skončenú sezónu. V utorok večer sme prijali rozhodnutie nanovo obsadiť pozíciu hlavného trénera,“ uviedol športový riaditeľ Marcel Schäfer podľa agentúry DPA.
Werner mal pritom v Lipsku zmluvu do roku 2027. Spolu s ním končia aj asistenti Tom Cichon a Patrick Kohlmann.
O nástupcovi a zložení nového realizačného tímu chce klub informovať v najbližšom období. Podľa zhodných správ médií by sa mal novým trénerom stať Argentínčan Martin Demichelis, bývalý obranca Bayernu Mníchov a doterajší kouč RCD Mallorca.
Lipsko získalo tretie miesto po rozsiahlej prestavbe. Získalo 65 bodov a za klubovým rekordom zaostalo iba o dva.
Napriek tomu mala v klube panovať nespokojnosť s herným prejavom mužstva. Výhrady sa mali týkať najmä nedostatočnej dominancie, defenzívnych nedostatkov a slabšej bilancie v zápasoch proti špičkovým súperom.
Podľa nemeckých médií neboli s Wernerovou prácou spokojní najmä predseda dozornej rady Oliver Mintzlaff a zástupcovia globálneho futbalového oddelenia okolo Jürgena Kloppa a Maria Gomeza.
Športový riaditeľ Schäfer mal trénera počas sezóny dvakrát podržať, napokon však vedenie pristúpilo k zmene.
Lipsko angažovalo Wernera v lete 2025 z Werderu Brémy za približne dva milióny eur. Pôvodne sa klub usiloval o Cesca Fabregasa, ten však zostal v Come 1907.