Brazílska samba na trávniku. Ravaz a Brazílčan sú najproduktívnejší v celom západokraji

V teritóriu „západokraja“ sa hrá v troch výkonnostných úrovniach dokopy deväť súťaží, z ktorých päť má plnohodnotný počet šestnástich účastníkov. Jesenných 15 kôl sa hrá vo štvrtej lige, oboch piatych a ešte vo dvoch šiestoligových skupinách.
Kým šiesta liga Západ s 15 mužstvami sa tento víkend ešte hrala, 14-členné šiestoligové skupiny sever a stred mali jesennú časť dohranú už pred týždňom, rovnako tak deväťčlenná južná.
Aj preto sme porovnali streleckú produktivitu najlepších kanonierov všetkých regionálnych súťaží ZsFZ už po 13 odohraných kolách.
Inak, stále viac trénerov v 14-členných ligách už doslova žiada o doručenie vážnosti svojim súťažiam a doplnenie na 16 účastníkov.
Na špici Ravas a Brazílčan
V najvyššej regionálnej súťaži štvrtej lige dal v prvých 13 jesenných kolách najviac 11 gólov Lukáš Púček (20) z vedúcej Dubnice nad Váhom, v „severnej“ piatej strelil Martin Jež (30) z Cífera 13 gólov a v tej „južnej“ Matúš Záhon (21) z Bábu spoločne s Tomášom Benkóom (34) z Dvorov nad Žitavou tiež po 13.
V šiestych ligách to po 13 odohraných kolách vyzeralo nasledovne, v skupine severovýchod dal Matej Michalec (27) z Jacoviec 15 gólov, v skupine stred Brazílčan Marcelo (26) z nitrianskej Chrenovej 17 a v západnej skupine zaznamenal osvedčený Ivan Ravas (28), ktorý hrá po dvojročnej anabáze v rakúskom Shrick USV od minulej zimy opäť za svoje Rybky, 18 gólov.
Navyše, v nedeľu pridal aj 19. presný zásah vedúceho tímu z pokutového kopu v Borskom Mikuláši na víťazných 2:1.
V šiestej lige Sever dali v 12 kolách po 11 gólov Martin Kvasnica (28) z Ladcov a Martin Vrábel (25) z Košeckého Podhradia.
V skupne juh zostalo po vystúpení Veľkého Medera dokonca iba deväť tímov, ktoré majú odohraných 11 či 12 stretnutí. V nich dali traja najlepší strelci Roman Kollárik (20) a Filip Nagy (20) z béčka Galanty a aj Ladislav Bögi (33) z Veľkého Blahova po 9 gólov.
V šiestej lige Východ zaznamenal v prvých 13 kolách najviac, 18 presných zásahov Brazílčan Joao (21) zo Svätého Petra.
No a keďže v jeho súťaži sa jesenná časť ešte hrá, v nedeľu sme sa boli na neho pozrieť v Lipovej, kde navyše, v tabuľke tretí Svätý Peter - usilujúci o postup - hral zápas predposledného jesenného kola o čelo poradia.
Do Lipovej pre body
Vlani bronzový šiestoligista Svätý Peter má v aktuálnej sezóne najvyššie ambície a v predposlednom jesennom kole prichádzal k šiestej Lipovej s úmyslom bodovať a pred rozlúčkou s prvou polovicou súťaže, v ktorej privíta Šahy, si tak chcel čo najviac vylepšiť postavenie pred jarnými odvetami.
Mužstvo 37-ročného hrajúceho trénera Mareka Szabóa, ktorý hral aj za Komárno, Nové Zámky či Nitru, a ktorý prišiel do OŠK Svätý Peter z rakúskeho SCU Ybbsitz pred rokom a pol, malo do zápasu na Lipovej bilanciu 8 – 4 – 1 pri skóre 43:21 s najlepším útokom v súťaži.
OŠK začal súťaž vo Veľkých Lovciach remízou 2:2, ktorú však musel zachraňovať v hodine dvanástej, keď až v nadstavenom čase vyrovnal práve hrajúci kouč po poslednom rohovom kope s prispením šťastia z uhla cez húštinu tiel aj brankára.
Potom sa ofenzívni Svätopeterčania rozbehli tromi víťazstvami v rade, no v piatom kole prišla prvá prehra jesene. V Kalnej nad Hronom (2:4), ktorá ligu vedie.
Lenže 2,7-tisícová dedina pustila perie doma aj v 13. kole so silným nováčikom a konkurentom v boji o špicu Tekovskými Lužanmi po deľbe 3:3, keď po góle Brazílčana Joaa neudržala tesný náskok 3:2 osem minút pred koncom.
S posilami na postup
Mužstvo síce v lete opustil napríklad taký Oliver Hegedüs, celkovo sa však posilnilo, keď prišiel Dávid Kis zo štvrtoligového Imeľa, Csaba Králik z piatoligových Tvrdošoviec, Maroš Bačík z rovnakej súťaže z Bešeňova, či Tamás Lelkes zo siedmoligového Chotína. Navyše, Dávid Krisztián Szikonya predĺžil hosťovanie z KFC Komárno.
Na postup ašpirujúci OŠK vyplatil vo štvrtom kole doma mestečko Želiezovce výsledkom 9:2 po štyroch góloch Joaa, ale ešte väčší výprask dostal krátko predtým doma od prvoligového lídra DAC Dunajská Streda (0:13) v druhom kole Slovnaft Cupu, do ktorého sa dostal cez predkolo proti šiestoligovej Novej Stráži (6:0) a prvé kolo cez piatoligové Kolárovo (2:0).
Skúsený Viliam Bilkó, ktorý chytal aj za Nové Zámky, Komárno či ešte predtým za Hurbanovo, vraj po 90 minútach zoči-voči strelcom lídra Niké ligy ešte dlho iba krútil hlavou.
Tréner mužstvu verí
Svätý Peter pamätá aj slávne štvrtoligové časy a divácke návštevy dokonca aj z blízkeho Hurbanova, no zažil aj pády.
Obec z okresu Komárno sa však dokáže pre futbal poblázniť a máloktorý tréner vyhlási do médií pred sezónou, že cieľom jeho mužstva je postup vyššie a zopakuje to aj dve kolá pred koncom jesene z bronzovej priečky.
„Radšej budeme zimovať tretí, pokiaľ sa nám podarí nakoniec skončiť na prvom mieste,“ uviedol Marek Szabó pre Sportnet.
„Do súťaže sme vstupovali plní elánu, a áno, s jasným cieľom súťaž vyhrať. Aktuálne nie sme síce prví, ale, až na početnosť zranení, s doterajším priebehom súťaže sme vcelku spokojní. Naozaj ma trápi iba to, že zranenia sa nevyhýbajú ani našim kľúčovým hráčom.“
Vlani tretie mužstvo sa v lete posilnilo. „V lete mi vedenie klubu, až na dvoch hráčov, vyhovelo a získalo posily, ktoré som žiadal.
No a k odchodu Olivera Hegedüsa poviem iba toľko, že sme museli rešpektovať jeho rozhodnutie na poslednú chvíľu odísť do piatoligovej Okoličnej, hoci svoje vyjadrenia v priebehu leta menil.“
Brazílčan vraj už rozumie čosi aj maďarsky
Produktívneho 21-ročný Brazílčana Joaa Guilherme De Oliveira Santosa by chcel mať v košiari snáď každý tréner aj z vyššej súťaže. „Na to, že má stále iba 21 rokov je to naozaj pomerne kvalitný futbalista, ktorý má aj na vyššiu súťaž.
Pokiaľ to má v hlave všetko usporiadané tak, ako si predstavujeme, je pre naše mužstvo veľmi cenným dielikom do skladačky. Lenže, nemá ešte roky na to, aby si dokazoval niečo nefutbalové.
Jedným dychom však musím povedať, že je to pohodový chalan, s ktorým sa dá aj posrandovať, a ktorý do kabíny zapadol veľmi dobre. Ubytovaný je v našej obci, kde ho majú všetci radi. Občas si chodí niečo aj privyrobiť.“
Ako sa na juhu Slovenska mladý Brazílčan dohovorí? „Joao hovorí španielsky, portugalsky, sčasti anglicky, ale rozumie už niečo aj maďarsky a slovensky.“ Do Svätého Petra prišiel pred dvomi rokmi z ŠK Váhovce.
Kto príde v zime?
Ktorá zo štyroch remíz mrzí najviac? „Najviac jednoznačne tá bezgólová v Podlužanoch, kde mal len Joao tri tutovky, no nepremenil ani jednu.“
V ôsmom kole v Komjaticiach z konca tabuľky však nemal ani jednu. „Súhlasím, v Komjaticiach sme podali najslabší výkon jesene a boli sme radi, že sme Denisom Krajčírom aspoň vyrovnali na konečných 1:1. Mužstvu som však povedal, že práve toto môže byť nakoniec ten zlatý bod.“
Tréner pred zápasom na Lipovej nevyzdvihol najlepší výkon z ôsmich víťazných stretnutí, ale: „Spokojný som s nárastom formy mužstva v ostatných troch zápasoch, hoci sme v nich nezískali toľko bodov, ako sme si predstavovali.“
Kouč ašpiranta na postup vidí hlavného konkurenta v nováčikovi z Tekovských Lužian a má už premyslený aj plán na zimné posilnenie základnej zostavy.
Vylúčenie a šiestoligová šou
Po odchode dvoch užitočných Gruzíncov získala Lipová v lete dvojicu Brazílčanov Luana Victora a Francisca Mela, ktorí hrajú aj futsal za extraligové Nové Zámky, tiež Iránca Siamaka Shayganfara. Lenže po sobotňajšom plnom bodovom zápise prvej Kalnej n/Hr., hostia zo Svätého Petra potrebovali bodovať.
OŠK Lipová – OŠK Svätý Peter 2:1 (1:0)
Góly: 29. Francisco Melo, 87. Peter Nagy - 58. Maroš Bačík
ČK: 64. Emanuel Arango Velez (hostia)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Šiesty OŠK hostil ten tretí, ktorý v jesennom finiši „musel“, preto mal zápas potrebné grády i napätie od prvej minúty. Navyše, bol to súboj dvoch najlepších útokov a aj troch brazílskych zakončovateľov: Francisca Mela (9 gólov) a Luana Victora (7) proti Joaovi (18).
A po červenej karte pre Kolumbijčana Emanuela Veleza sa začala latinskoamerická šou. Na futbalové ťahy domáceho Luana Victora a hosťa Joaa sa nedalo vinadívať.
Lipová (6 – 4 – 3) strácala na hostí šesť bodov, lenže už na rozcvičke bolo jasné, že na mierneho favorita si doma verí a nedá mu nič zadarmo. A veru nedala.
Až na úvod druhého dejstva to bol na šiestu ligu vynikajúci futbal, ktorý nenudil. Najmä v jeho úvode sa jazdilo a na brazílske ťahy bola radosť pozerať.
Prvý pohrozil domáci Ján Komora z priameho kopu, no potom na opačnej strane dal loptu ako na podnose bývalý druholigový futbalista Maroš Bačík Joaovi, no ten mieril nad.
Po rohu vzápätí Samuel Švajda loptu iba boxoval, ale Joao ju neobalil dostatočne. Prvú čistú šancu mal ale domáci Peter Černák, ktorý dostal ideálnu loptu do uličky, no jeho zakončeniu po zemi chýbali centimetre.
Dva exkluzívne vinkle
V 29. minúte dostal spätnú prihrávku po zemi na šestnástku robustný hroťák Francisco Melo, ktorý svojou neomylnou ľavačkou vymietol pavučinu Viliama Bilka (1:0). Po obrátke spálil čistú šancu jeho krajan Luan Victor a o chvíľu aj Samuel Komora.
Ak bol Melov otvárací gól exportný, tak vinkel priamym priehlavkom Maroša Bačíka z priameho kopu bol televízny (1:1), veď gólman sa nestačil ani pohnúť.
Vtedy ožili aj diváci od hostí a zdalo sa, že obrat je neodvratný. Lenže ich druhý legionár z Kolumbie Emanuel Velez sa po hodine hry nechal vylúčiť za opľutie súpera, a hoci bol Svätý Peter nebezpečný aj potom, svoje šance nedotiahol a v samom závere prišiel o všetko.
Exprvoligistovi Jánovi Chovancovi síce ešte Bilkó chytil čistú šancu, ale striedajúci Peter Nagy v 87. minúte hlavičkou do odkrytej svätane strhol cenné víťazstvo na stranu Lipovej. Rozhodca Šimonek neľahký zápas zvládol.
Chcel som 3 body, tvrdí kouč
Zápas Lipová – Svätý Peter (2:1) doručil všetko, čo dobrý šiestoligový futbal potrebuje. „Súpera som mal naštudovaného a taktickú prípravu mužstvo dodržalo,“ voľkal si 38-ročný hrajúci tréner OŠK Lipová Martin Braun.
„Keďže sme potrebovali eliminovať strelca Joaa, rozhodol som sa pre päťčlennú obrannú formáciu pri rozostavení 5 – 4 – 1. To preto, že ak by aj prešiel jeden na jeden, či jeden na dva, aby sme ho dokázali ešte zdvojiť, prípadne strojiť,“ vedel o čom hovorí bývalý hráč druholigovej Šale, ktorý dirigoval svoje mužstvo v ťažkom zápase rovno zo stredu obrany. Najlepší strelec súťaže Joao na Lipovej svoj 19. gól nepridal.
„Čo sa týka nášho mužstva, môžem povedať, že podalo najlepší jesenný výkon. Škoda len, že sme nepremenili ešte ďalšie vyložené šance, na čo sme na jeseň akosi pričasto trpeli.“ Dodáme, že Lipová dala doteraz po 44-gólovom Svätom Petri druhý najvyšší počet gólov - rovných 40.
Len tri body od stupňov
Lipová figuruje na šiestom mieste, len tri body od stupňov pre víťazov a s jeseňou sa rozlúči v Hurbanove.
„Veľké šance pozahadzovali Peter Černák, dvakrát Samo Komora, ďalej Luan či Janko Chovanec.“
Ale gól Brazílčana Mela by sa mohol opakovať v televízii. „Francisco Melo má naozaj vynikajúcu ľavačku, a keď dostal spätnú prihrávku meter za šestnástku, brankár nemal šancu.“
Lenže pohľad na dribling druhého Brazílčana Lipovej Luana snáď ani neomrzí. „Luan si v šiestom kole natiahol sval, ale kvôli futsalovej extralige chcel návrat urýchliť a nakoniec nám chýbal až päť kôl.“
Bol by stačil Lipovej proti ašpirantovi na postup pred zápasom aj bod? „Poznám kvalitu súpera, lenže my sme už postrácali niekoľko bodov aj v zápasoch, v ktorých sme neboli horší, preto sme chceli tri body.“
Koho favorizuje Martin Braun na postup? „Kalnú nad Hronom,“ nezaváhal kormidelník tímu, ktorý zobral bod aj z druhých Tekovských Lužian.
Čelo tabuľky nezmenené
O výsledok kola sa postarala posledná a vlani siedmoligová Nová Stráž, ktorá získala za remízu 1:1 celkovo svoj iba druhý bod v expiatoligových Šahách.
V boji o jesenný titul zvíťazila prvá Kalná nad Hronom v Dolnom Ohaji tesne 2:1 víťazným gólom Filipa Kaša z 86. minúty a udržala si tak jesennú neporaziteľnosť (10 – 4 – 0).
Druhé Tekovské Lužany (9 – 4 – 1) hostili zlepšujúce sa Hurbanovo, ktoré zdolali najtesnejšie 2:1 po víťaznom góle skúseného Roberta Szokola zo 64. minúty.