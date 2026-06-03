Messi získal prestížnu cenu. V Španielsku ju považujú za nobelovku

Lionel Messi
Lionel Messi (Autor: TASR/AP)
TASR|3. jún 2026 o 20:58
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Porota ocenila aj jeho charitatívnu činnosť.

Argentínsky futbalista Lionel Messi získal prestížnu španielsku Cenu princeznej z Astúrie v oblasti športu.

Porota vyhlásila 38-ročného útočníka Interu Miami, ktorý za svoju kariéru získal 47 titulov, za najúspešnejšieho futbalistu všetkých čias a uviedla, že triumf s reprezentáciou na majstrovstvách sveta v Katare v roku 2022 definitívne upevnilo jeho športový odkaz.

Porota ocenila nielen jeho športové výkony, ale aj Messiho charitatívnu činnosť, prostredníctvom ktorej podporuje vzdelávanie a zdravie detí v náročných situáciách.

Ceny princeznej z Astúrie sa považujú za Nobelovu cenu Španielska a sú pomenované po následníkovi trónu. Udeľujú sa každoročne v ôsmich kategóriách a laureáti dostanú 50 000 eur spolu s replikou sochy Joana Miroa.

Messi, rekordný osemnásobný víťaz Zlatej lopty, dostane cenu koncom októbra od kráľa Filipa VI. a korunnej princeznej Leonor.

Už o niekoľko dní sa legenda FC Barcelona zúčastní na svojich šiestych a zrejme posledných majstrovstvách sveta, pripomenula agentúra DPA.

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