Tréner argentínskej futbalovej reprezentácie Lionel Scaloni otvoril Lionelovi Messimu dvere do svojho realizačného tímu po skončení jeho hráčskej kariéry.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty sa už rozlúčil s národným mužstvom, na klubovej úrovni však naďalej pôsobí v Interi Miami.
Tridsaťdeväťročný Messi si obliekal argentínsky dres 21 rokov. Počas nich odohral 208 zápasov, strelil 126 gólov, s tímom získal titul majstra sveta (2022) a dve trofeje Copa America (2021, 2024).
Bodku za reprezentačnou kariérou dal v októbri tohto roka v prípravnom dueli proti Beninu. K víťazstvu Argentíny 3:0 prispel gólom z pokutového kopu a dvoma asistenciami.
„Ak chce prísť, nie je v tom žiadny problém,“ povedal Scaloni na tlačovej konferencii pred stredajším stretnutím s Kostarikou.
Hviezdny Argentínčan naďalej hráva v zámorskej MLS a podľa Scaloniho ešte dlho bude. S Interom má podpísanú zmluvu do konca roka 2028.
„Myslím si, že bude hrať ďalej. Bude hrať aj po roku 2030. Už povedal nie hraniu za národný tím, ale dúfam, že bude pokračovať ako futbalista,“ dodal 48-ročný kormidelník.
„Albicelestes“ začali éru bez Messiho minulotýždňovou prehrou s Uruguajom 1:2. Informácie priniesla agentúra DPA.