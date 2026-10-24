Kráľovská pocta pre Messiho. V Španielsku získal Cenu princeznej astúrskej

Lionel Messi
Lionel Messi (Autor: SITA/AP)
ČTK|24. okt 2026 o 12:54
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Cenu v minulosti získali aj Lindsey Vonnová či Rafael Nadal.

Argentínsky futbalista Lionel Messi pridal do svojej bohatej zbierky Cenu princeznej astúrskej za prístup a úspechy v športe za tento rok.

Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty prevzal cenu od španielskej korunnej princeznej Leonor v piatok v divadle Campoamor v Oviede.

Messi prežil v Španielsku podstatnú časť kariéry. Za Barcelonu nastupoval 17 sezón a získal s ňou 35 trofejí na čele so štyrmi triumfami v Lige majstrov a desiatimi titulmi v španielskej lige.

VIDEO: Messi si prevzal Cenu princeznej astúrskej

Tridsaťdeväťročný Argentínčan teraz pôsobí v Interi Miami. Na konte má aj titul majstra sveta z roku 2022, tento rok získal na svetovom šampionáte striebro. Následne ukončil reprezentačnú kariéru.

Vlani dostala Cenu princeznej astúrskej tenisová hviezda Serena Williamsová. Medzi laureátmi sú lyžiarka Lindsey Vonnová, automobilový jazdec Carlos Sainz, horolezec Reinhold Messner či tenista Rafael Nadal.

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Lionel Messi
Lionel Messi
Kráľovská pocta pre Messiho. V Španielsku získal Cenu princeznej astúrskej
dnes 12:54
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