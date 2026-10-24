Kráľovská pocta pre Messiho. V Španielsku získal Cenu princeznej astúrskej

Argentínsky futbalista Lionel Messi pridal do svojej bohatej zbierky Cenu princeznej astúrskej za prístup a úspechy v športe za tento rok.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty prevzal cenu od španielskej korunnej princeznej Leonor v piatok v divadle Campoamor v Oviede.
Messi prežil v Španielsku podstatnú časť kariéry. Za Barcelonu nastupoval 17 sezón a získal s ňou 35 trofejí na čele so štyrmi triumfami v Lige majstrov a desiatimi titulmi v španielskej lige.
VIDEO: Messi si prevzal Cenu princeznej astúrskej
Tridsaťdeväťročný Argentínčan teraz pôsobí v Interi Miami. Na konte má aj titul majstra sveta z roku 2022, tento rok získal na svetovom šampionáte striebro. Následne ukončil reprezentačnú kariéru.
Vlani dostala Cenu princeznej astúrskej tenisová hviezda Serena Williamsová. Medzi laureátmi sú lyžiarka Lindsey Vonnová, automobilový jazdec Carlos Sainz, horolezec Reinhold Messner či tenista Rafael Nadal.