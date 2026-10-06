Argentínsky dres bol sen, hrdosť a život. Messi odchádza s pokojom v duši

Hviezdny futbalista Lionel Messi sa pred svojím posledným zápasom v drese argentínskej reprezentácie rozlúčil vo videu na sociálnych sieťach s fanúšikmi.
Odchádzam s pokojom v duši, uviedol kapitán majstrov sveta z roku 2022. Bielomodrý dres s číslom desať si Messi naposledy oblečie v dnešnom prípravnom stretnutí proti Beninu.
Rozlúčkové video Messiho
"Nadišiel ten moment. Odchádzam s pokojom v duši, dal som do toho všetko. Tento dres bol mojím snom, mojou hrdosťou a mojím životom," uviedol Messi v 45 sekúnd dlhom videu s kolážou svojich slávnych okamihov v národnom tíme, ktoré dnes zverejnila na sociálnych sieťach spoločnosť Adidas Football.
Tridsaťdeväťročný Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry v závere augusta. S dresom národného mužstva sa rozlúči na štadióne Monumental v Buenos Aires, kde zápas sa začne hodinu po polnoci na stredu SELČ.
Rodák z Rosaria si pripíše 208. štart a môže ešte rozšíriť bilanciu 125 gólov. Messi v roku 2022 doviedol Argentínu k titulu majstra sveta, v roku 2014 a tento rok s ňou skončil druhý. Dvakrát sa radoval z triumfu na Cope América.
"Ďakujem, že ste ma tak veľmi milovali. Navždy vás budem nosiť vo svojom srdci," poďakoval Messi vo videu fanúšikom, ktorí ho počas kariéry podporovali.