Argentínsky dres bol sen, hrdosť a život. Messi odchádza s pokojom v duši

Lionel Messi oslavuje postup do semifinále MS vo futbale 2026.
Lionel Messi oslavuje postup do semifinále MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
ČTK|6. okt 2026 o 20:35
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Lionel Messi zverejnil rozlúčkové video.

Hviezdny futbalista Lionel Messi sa pred svojím posledným zápasom v drese argentínskej reprezentácie rozlúčil vo videu na sociálnych sieťach s fanúšikmi.

Odchádzam s pokojom v duši, uviedol kapitán majstrov sveta z roku 2022. Bielomodrý dres s číslom desať si Messi naposledy oblečie v dnešnom prípravnom stretnutí proti Beninu.

Rozlúčkové video Messiho

"Nadišiel ten moment. Odchádzam s pokojom v duši, dal som do toho všetko. Tento dres bol mojím snom, mojou hrdosťou a mojím životom," uviedol Messi v 45 sekúnd dlhom videu s kolážou svojich slávnych okamihov v národnom tíme, ktoré dnes zverejnila na sociálnych sieťach spoločnosť Adidas Football.

Tridsaťdeväťročný Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry v závere augusta. S dresom národného mužstva sa rozlúči na štadióne Monumental v Buenos Aires, kde zápas sa začne hodinu po polnoci na stredu SELČ.

Rodák z Rosaria si pripíše 208. štart a môže ešte rozšíriť bilanciu 125 gólov. Messi v roku 2022 doviedol Argentínu k titulu majstra sveta, v roku 2014 a tento rok s ňou skončil druhý. Dvakrát sa radoval z triumfu na Cope América.

"Ďakujem, že ste ma tak veľmi milovali. Navždy vás budem nosiť vo svojom srdci," poďakoval Messi vo videu fanúšikom, ktorí ho počas kariéry podporovali.

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