O Messiho rozlúčku je enormný záujem. Lístky na 80-tisícový štadión sa vypredali za dve hodiny

Lístky na reprezentačnú rozlúčku argentínskej futbalovej superhviezdy Lionela Messiho sa vypredali za približne dve hodiny.
Argentínčania privítajú Benin v noci na 7. októbra v prípravnom zápase na štadióne Monumental v Buenos Aires.
O duel v hlavnom meste bol pochopiteľne enormný záujem a na vypredanom štadióne ho uvidí viac ako 80.000 divákov.
Podľa informácií tamojšieho denníka „La Nación“ sprevádzali predaj viac ako hodinové čakacie doby. Mnohí záujemcovia sa údajne sťažovali na neefektívny systém predaja.
Lístky mali byť k dispozícii už v utorok, avšak tamojšia federácia v ten istý deň informovala, že predaj presunula na štvrtok.
K dispozícii sú stále vstupenky na stretnutia „La Albiceleste“ proti Burkine Faso a Bolívii. Ceny sa pohybujú v rozmedzí od 52 do 277 eur.
Messi je v nominácii na tieto duely a podľa prezidenta Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) Claudia Tapiu prijal pozvánku na zápas proti Beninu.
Všetci argentínski hráči z kádra majstrov sveta z Kataru 2022 a aj ich rodiny dostali pozvánky na posledný z najbližších prípravných stretnutí.
Osemnásobný víťaz ankety Zlatá lopta oznámil koniec reprezentačnej kariéry približne šesť týždňov po prehratom finále MS 2026 proti Španielom.
Od svojho prvého štartu v roku 2005 odohral Messi celkovo 207 reprezentačných zápasov, v ktorých strelil 125 gólov. V oboch prípadoch ide o rekordné čísla v histórii argentínskeho futbalu.