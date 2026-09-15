Messiho čaká ešte jedno posledné tango. Hviezdny kapitán opäť oblečie národný dres

Hviezdny futbalista Lionel Messi bol po tom, ako pred dvoma týždňami oficiálne oznámil koniec reprezentačnej kariéry, povolaný na posledný rozlúčkový zápas za argentínsky národný tím.
Prezident národnej asociácie AFA Claudio Tapia dnes uviedol, že dlhoročného kapitána pozval na prípravný duel 6. októbra proti Beninu v Buenos Aires.
„Pozvali sme najlepšieho hráča na svete, nášho kapitána Lionela Andrésa Messiho, aby odohral zaslúženú rozlúčku tu v Argentíne 6. októbra,“ uviedol Tapia na sociálnych sieťach.
Tridsaťdeväťročný Messi ohlásil koniec v argentínskom drese pred dvoma týždňami. S národným tímom vyhral v roku 2022 majstrovstvá sveta, v roku 2014 a tento rok získal striebro.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho hráča sveta odohral za Argentínu 207 stretnutí a strelil 125 gólov. Doteraz naposledy v národnom tíme nastúpil vo finále svetového šampionátu v Amerike, v ktorom Juhoameričania podľahli 0:1 po predĺžení so Španielskom.
Napokon však podľa všetkého pridá ešte jedno stretnutie.
Argentína dnes oznámila, že na prelome septembra a októbra odohrá tri prípravné duely na domácej pôde: najprv 30. septembra proti Bolívii v Córdobe a potom na štadióne Monumental v Buenos Aires 3. októbra proti Burkina Fasu a o tri dni neskôr na rovnakom mieste s Beninom.
A práve v záverečnom dueli by mal Messi absolvovať svoju rozlúčku.
„Navyše po tom, čo sme získali Lionelov súhlas, chceme pozvať všetkých majstrov sveta z Kataru, aby sa k nemu pripojili spoločne so svojimi rodinami a boli svedkami 'posledného tanga' najlepšieho svetového hráča,“ dodal Tapia.