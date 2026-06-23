    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina J
    2 - 0
    1:0
    Rakúsko
    Rakúsko

    Poklona od padnutého kráľa, Klose tlieska Messimu: Si najlepší všetkých čias

    Lionel Messi
    Fotogaléria (55)
    Lionel Messi (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. jún 2026 o 08:00
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    Nemca teší, že jeho rekord prekonal práve Messi.

    Bývalý nemecký futbalový reprezentant Miroslav Klose zablahoželal Lionelovi Messimu k prekonaniu jeho rekordu v počte gólov na MS.

    Argentínsky útočník sa po pondelkovom zápase s Rakúskom osamostatnil na čele historického poradia strelcov šampionátov s 18 presnými zásahmi.

    Kloseho rekord 16 gólov platil od MS 2014. Messi ho na prebiehajúcom turnaji najprv vyrovnal hetrikom proti Alžírsku a následne prekonal dvoma gólmi proti Rakúsku.

    „Lionel Messi je pre mňa najlepší futbalista všetkých čias. Gratulujem, šampión!“ uviedol Klose, súčasný tréner druholigového Norimbergu, pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung.

    VIDEO: Rekordný gól Lionela Messiho

    Klose priznal, že pred turnajom očakával pokorenie svojho rekordu. „Je to úplne v poriadku. Skôr či neskôr by bol rekord prekonaný a som rád, že sa to podarilo práve Messimu. Vždy som bol jeho veľký fanúšik,“ povedal a argentínskeho kapitána nazval „géniom“.

    Nemecký útočník strelil svojich 16 gólov na štyroch svetových šampionátoch, zatiaľ čo Messi štartuje už na šiestych MS. Osemnásobný víťaz Zlatej lopty potreboval na 18 gólov spolu 28 zápasov, Klose skóroval 16-krát v 24 dueloch.

    Čoskoro 39-ročný Argentínčan dal na MS svoj prvý gól v roku 2006 a bez presného zásahu zostal iba na turnaji v roku 2010. Na prebiehajúcom šampionáte strelil všetkých päť gólov Argentíny a je zatiaľ najlepším strelcom turnaja, pripomenula agentúra DPA.

    Fotogaléria zo zápasu Argentína - Rakúsko na MS vo futbale 2026 (skupina J)
    Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Argentínčan Lionel Messi (10) oslavuje so spoluhráčmi strelenie prvého gólu svojho tímu proti Rakúsku počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.
    Argentínčan Lionel Messi (10), vpravo, skóruje úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.
    Brankár Rakúska Alexander Schlager padá po tom, čo nedokázal zabrániť Argentínčanovi Lionelovi Messimu, aby strelil prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.
    55 fotografií
    Brankár Rakúska Alexander Schlager (1) nedokáže zastaviť strelu Argentínčana Lionela Messiho (10) počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi v pozadí vľavo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi strieľa z pokutového kopu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúsky brankár Alexander Schlager (1) sa vrhá po lopte, zatiaľ čo strela Argentínčana Lionela Messiho ide mimo bránu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi v pozadí vľavo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nevyužil šancu skórovať z pokutového kopu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Lionel Messi (10) sa rozcvičuje pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) behá po ihrisku počas rozcvičky pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) sa rozcvičuje pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) vedie svojich spoluhráčov na ihrisko na rozcvičku pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúski hráči sa rozcvičujú pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Pohľad na štadión v Dallase pred zápasom skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nedokázal premeniť pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Marcel Sabitzer reaguje po nevyužitej šanci skórovať počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Xaver Schlager (4) a Argentínčan Alexis Mac Allister (20) skáču po loptu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Alexis Mac Allister skáče po loptu s Rakúšanom Xaverom Schlagerom (vpravo) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Alexis Mac Allister skáče po loptu s Rakúšanom Xaverom Schlagerom (vpravo) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúsky brankár Alexander Schlager (vpravo) blokuje strelu Argentínčana Lionela Messiho počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Rakúšan Nicolas Seiwald (6) zastavuje Argentínčana Enza Fernándeza (24) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Nicolas Seiwald (6) zastavuje Argentínčana Enza Fernándeza (24) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (číslo 10) kontroluje loptu, zatiaľ čo ho prenasleduje Rakúšan Romano Schmid (18) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúšan Michael Gregoritsch drží svoju kopačku počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Rodrigo De Paul (7) bojuje o loptu s Rakúšanom Xaverom Schlagerom (4) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Tréner argentínskej reprezentácie Lionel Scaloni stojí pri postrannej čiare počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Lionel Messi (číslo 10) kontroluje loptu, zatiaľ čo ho prenasleduje Rakúšan Romano Schmid (18) počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lautaro Martínez gestikuluje, zatiaľ čo systém VAR preveruje možný pokutový kop počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi reaguje po tom, čo nevyužil šancu skórovať z pokutového kopu počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale proti Rakúsku.Rakúska Xaver Schlager (4), Stefan Posch (mimo záberu) a Argentínčan Lautaro Martínez padajú počas zápasu skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale.Hráč Argentíny Lionel Messi (číslo 10) si podáva ruku s asistentom rozhodcu pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Hráči Argentíny pózujú pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Štátne vlajky sú vystavené pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Hráči Rakúska a Argentíny sa zoradili pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Rakúske mužstvo sa pred zápasom skupiny J na Majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10), uprostred, skóruje úvodný gól počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10), uprostred, oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Brankár Rakúska Alexander Schlager padá po tom, čo nedokázal zastaviť strelu Argentínčana Lionela Messiho, aby strelil prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.Rakúšan David Alaba, vpravo, blokuje strelu na bránu Argentínčana Lionela Messiho počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) je gratulovaný po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi, vpravo, oslavuje strelenie úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi, vpravo, oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Rakúsku so spoluhráčom Rodrimgom De Paulom počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale v Arlingtone.Brankár Rakúska Alexander Schlager padá po tom, čo nedokázal zastaviť Argentínčana Lionela Messiho (10), aby strelil prvý gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10), vľavo, a Argentínčan Facundo Medina (25) oslavujú úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny J na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) strieľa svoj druhý gól pre svoj tím v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom. Argentínčan Lionel Messi oslavuje svoj druhý gól v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (vľavo) oslavuje so spoluhráčom Leandrom Paredesom svoj druhý gól v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi oslavuje svoj druhý gól v zápase proti Rakúsku počas stretnutia skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale v meste Arlington.Argentínčan Lionel Messi (10) strieľa svoj druhý gól v zápase skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi oslavuje svoj druhý gól v zápase proti Rakúsku počas stretnutia skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale v meste Arlington.Rakúsky brankár Alexander Schlager (v strede) a Marco Friedl (vľavo) blokujú strelu Argentínčana Lionela Messiho počas zápasu skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.Argentínčan Lionel Messi (10) ovláda loptu počas zápasu skupiny J majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Rakúskom.

    Tabuľka skupiny J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    2
    2
    0
    0
    5:0
    6
    V
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    3
    AlžírskoAlžírskoALG
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    JordánskoJordánskoJOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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