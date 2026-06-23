Poklona od padnutého kráľa, Klose tlieska Messimu: Si najlepší všetkých čias

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Miroslav Klose zablahoželal Lionelovi Messimu k prekonaniu jeho rekordu v počte gólov na MS.
Argentínsky útočník sa po pondelkovom zápase s Rakúskom osamostatnil na čele historického poradia strelcov šampionátov s 18 presnými zásahmi.
Kloseho rekord 16 gólov platil od MS 2014. Messi ho na prebiehajúcom turnaji najprv vyrovnal hetrikom proti Alžírsku a následne prekonal dvoma gólmi proti Rakúsku.
„Lionel Messi je pre mňa najlepší futbalista všetkých čias. Gratulujem, šampión!“ uviedol Klose, súčasný tréner druholigového Norimbergu, pre nemecký denník Süddeutsche Zeitung.
VIDEO: Rekordný gól Lionela Messiho
Klose priznal, že pred turnajom očakával pokorenie svojho rekordu. „Je to úplne v poriadku. Skôr či neskôr by bol rekord prekonaný a som rád, že sa to podarilo práve Messimu. Vždy som bol jeho veľký fanúšik,“ povedal a argentínskeho kapitána nazval „géniom“.
Nemecký útočník strelil svojich 16 gólov na štyroch svetových šampionátoch, zatiaľ čo Messi štartuje už na šiestych MS. Osemnásobný víťaz Zlatej lopty potreboval na 18 gólov spolu 28 zápasov, Klose skóroval 16-krát v 24 dueloch.
Čoskoro 39-ročný Argentínčan dal na MS svoj prvý gól v roku 2006 a bez presného zásahu zostal iba na turnaji v roku 2010. Na prebiehajúcom šampionáte strelil všetkých päť gólov Argentíny a je zatiaľ najlepším strelcom turnaja, pripomenula agentúra DPA.