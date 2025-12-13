VIDEO: Príchod Messiho do Indie priniesol chaos. Fanúšikov nahnevala dĺžka vystúpenia

Turné Lionela Messiho po Indii sa v sobotu začalo chaoticky, keď fanúšikovia hádzali predmety, trhali sedadlá, vbehli na ihrisko a zničili pódium po tom, čo futbalová legenda absolvovala na štadióne len krátke vystúpenie, pričom bola od fanúšikov oddelená početným sprievodom.
Fanúšikovia na štadióne Salt Lake v Kalkate hádzali na ihrisko a bežeckú dráhu vytrhané sedadlá a iné predmety, zatiaľ čo niekoľko ľudí preliezlo plot okolo ihriska a hádzalo predmety dovnútra.
Vyplýva to z videí agentúry ANI, ktoré zachytávajú incident po vystúpení, ktoré podľa indických médií trvalo len asi 20 minút.
VIDEO: Reakcia fanúšikov
„Okolo Messiho boli len politici a herci,“ povedal jeden z fanúšikov pre ANI. „Prečo nás teda vôbec volali? … Kúpili sme si lístok za 12 000 rupií (130 dolárov), ale ani sme mu nevideli do tváre.“
Organizátori turné argentínskeho útočníka a hráča Interu Miami bezprostredne nereagovali na žiadosť o vyjadrenie.
Messi je v Indii v rámci turné, počas ktorého má absolvovať koncerty, mládežnícke futbalové tréningy, turnaj v padeli a spustiť charitatívne iniciatívy na podujatiach v Kalkate, Hajdarábade, Bombaji a Naí Dillí.
Hlavná ministerka štátu Západné Bengálsko Mamata Banerjeeová sa Messimu ospravedlnila a nariadila vyšetrovanie incidentu.
„Som hlboko znepokojená a šokovaná zlým manažmentom, ktorého sme dnes boli svedkami na štadióne Salt Lake,“ napísala Banerjeeová na sociálnej sieti X. V čase, keď vypukol chaos, bola na ceste na podujatie.
„Úprimne sa ospravedlňujem Lionelovi Messimu, ako aj všetkým milovníkom športu a jeho fanúšikom, za tento nešťastný incident,“ uviedla.
„Zriaďujem vyšetrovaciu komisiu… ktorá vykoná podrobné vyšetrovanie incidentu, určí zodpovednosť a odporučí opatrenia, aby sa podobným udalostiam v budúcnosti predišlo.“
VIDEO: Fanúšikovia trhajú sedačky
Štáty Západné Bengálsko, Kérala a Goa majú dlhodobo veľké futbalové publikum v inak kriketom posadnutej Indii.
Legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona navštívil Kalkatu dvakrát a v roku 2017 tam za prítomnosti tisícov fanúšikov odhalil sochu seba samého držiaceho majstrovský pohár sveta.
Messi, ktorý v roku 2011 odohral na štadióne Salt Lake priateľský zápas, v ktorom Argentína porazila Venezuelu 1:0, v sobotu v Kalkate virtuálne odhalil 70-stopovú (približne 21-metrovú) sochu samého seba.