VIDEO: Príchod Messiho do Indie priniesol chaos. Fanúšikov nahnevala dĺžka vystúpenia

    Indický umelec Swapan Das maľuje portrét argentínskej futbalovej hviezdy Lionela Messiho na ulici v očakávaní jeho návštevy.
    REUTERS|13. dec 2025 o 10:54
    V sobotu v Kalkate virtuálne odhalil približne 21-metrovú sochu samého seba.

    Turné Lionela Messiho po Indii sa v sobotu začalo chaoticky, keď fanúšikovia hádzali predmety, trhali sedadlá, vbehli na ihrisko a zničili pódium po tom, čo futbalová legenda absolvovala na štadióne len krátke vystúpenie, pričom bola od fanúšikov oddelená početným sprievodom.

    Fanúšikovia na štadióne Salt Lake v Kalkate hádzali na ihrisko a bežeckú dráhu vytrhané sedadlá a iné predmety, zatiaľ čo niekoľko ľudí preliezlo plot okolo ihriska a hádzalo predmety dovnútra.

    Vyplýva to z videí agentúry ANI, ktoré zachytávajú incident po vystúpení, ktoré podľa indických médií trvalo len asi 20 minút.

    VIDEO: Reakcia fanúšikov

    „Okolo Messiho boli len politici a herci,“ povedal jeden z fanúšikov pre ANI. „Prečo nás teda vôbec volali? … Kúpili sme si lístok za 12 000 rupií (130 dolárov), ale ani sme mu nevideli do tváre.“

    Organizátori turné argentínskeho útočníka a hráča Interu Miami bezprostredne nereagovali na žiadosť o vyjadrenie.

    Messi je v Indii v rámci turné, počas ktorého má absolvovať koncerty, mládežnícke futbalové tréningy, turnaj v padeli a spustiť charitatívne iniciatívy na podujatiach v Kalkate, Hajdarábade, Bombaji a Naí Dillí.

    Hlavná ministerka štátu Západné Bengálsko Mamata Banerjeeová sa Messimu ospravedlnila a nariadila vyšetrovanie incidentu.

    „Som hlboko znepokojená a šokovaná zlým manažmentom, ktorého sme dnes boli svedkami na štadióne Salt Lake,“ napísala Banerjeeová na sociálnej sieti X. V čase, keď vypukol chaos, bola na ceste na podujatie.

    „Úprimne sa ospravedlňujem Lionelovi Messimu, ako aj všetkým milovníkom športu a jeho fanúšikom, za tento nešťastný incident,“ uviedla.

    „Zriaďujem vyšetrovaciu komisiu… ktorá vykoná podrobné vyšetrovanie incidentu, určí zodpovednosť a odporučí opatrenia, aby sa podobným udalostiam v budúcnosti predišlo.“

    VIDEO: Fanúšikovia trhajú sedačky

    Štáty Západné Bengálsko, Kérala a Goa majú dlhodobo veľké futbalové publikum v inak kriketom posadnutej Indii.

    Legendárny argentínsky futbalista Diego Maradona navštívil Kalkatu dvakrát a v roku 2017 tam za prítomnosti tisícov fanúšikov odhalil sochu seba samého držiaceho majstrovský pohár sveta.

    Messi, ktorý v roku 2011 odohral na štadióne Salt Lake priateľský zápas, v ktorom Argentína porazila Venezuelu 1:0, v sobotu v Kalkate virtuálne odhalil 70-stopovú (približne 21-metrovú) sochu samého seba.

