Messi pricestoval do Argentíny. Odohrá posledný zápas v reprezentačnom drese

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
TASR|2. okt 2026 o 20:00
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Na veľkolepej rozlúčke sa zúčastnia viacerí členovia majstrovského tímu z roku 2022.

Argentínsky futbalista Lionel Messi pricestoval do svojej rodnej krajiny pred utorkovým prípravným stretnutím proti Beninu, v ktorom sa osemnásobný držiteľ Zlatej lopty rozlúči s národným tímom.

Podľa Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) bude cieľom zápasu zaručiť, aby „najlepší hráč histórie dostal rozlúčku, akú si zaslúži“.

Messi, ktorý oznámil koniec svojej reprezentačnej kariéry koncom augusta, priletel v piatok do Rosaria súkromným lietadlom z Miami.

Na veľkolepej rozlúčke sa zúčastnia viacerí členovia majstrovského tímu z roku 2022 s výnimkou Paula Dybalu a Nahuela Molinu, ktorých AS Rím neuvoľnil.

Tridsaťdeväťročný Argentínčan nastrieľal za svoju 21-ročnú reprezentačnú kariéru 125 gólov a dotiahol „Albicelestes“ k trom finálovým účastiam na svetových šampionátoch.

Informovala o tom agentúra AP.

Reprezentácie

Lionel Messi.
Lionel Messi.
Messi pricestoval do Argentíny. Odohrá posledný zápas v reprezentačnom drese
dnes 20:00
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