Messi pricestoval do Argentíny. Odohrá posledný zápas v reprezentačnom drese

Argentínsky futbalista Lionel Messi pricestoval do svojej rodnej krajiny pred utorkovým prípravným stretnutím proti Beninu, v ktorom sa osemnásobný držiteľ Zlatej lopty rozlúči s národným tímom.
Podľa Argentínskej futbalovej asociácie (AFA) bude cieľom zápasu zaručiť, aby „najlepší hráč histórie dostal rozlúčku, akú si zaslúži“.
Messi, ktorý oznámil koniec svojej reprezentačnej kariéry koncom augusta, priletel v piatok do Rosaria súkromným lietadlom z Miami.
Na veľkolepej rozlúčke sa zúčastnia viacerí členovia majstrovského tímu z roku 2022 s výnimkou Paula Dybalu a Nahuela Molinu, ktorých AS Rím neuvoľnil.
Tridsaťdeväťročný Argentínčan nastrieľal za svoju 21-ročnú reprezentačnú kariéru 125 gólov a dotiahol „Albicelestes“ k trom finálovým účastiam na svetových šampionátoch.
Informovala o tom agentúra AP.