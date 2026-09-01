Možno najlepší hráč všetkých čias. Messi zanecháva medzeru, ktorú nie je možné vyplniť

Ohlasy svetových médií na koniec reprezentačnej kariéry argentínskeho futbalistu Lionela Messiho.
Národný tím opúšťa vo veku 39 rokov ako majster sveta z roku 2022, najlepší strelec krajiny (125 gólov) a hráč s najväčším počtom štartov (207).
Argentína:
Clarín: „Koniec jednej éry.“
TyC Sports: „Svetová senzácia: Lionel Messi oznámil svoj odchod z reprezentácie a odteraz bude len jedným z fanúšikov.“
Olé: „Deň, ktorý sa navždy zapíše do histórie krajiny. Ďakujeme, Leo. Si nesmrteľný.“
Pagina 12: „Nespochybniteľný hrdina národného tímu. Jedna éra sa končí.“
La Nación: „Po smrti svojho otca Jorgeho priznal, že jeho telo už nefunguje tak, ako by si prial. Argentína vstupuje do novej fázy obnovy. Viaceré cykly sa chýlia ku koncu, do roku 2030 je potrebné vybudovať veľa nového.“
Diario Uno (Mendoza): „Dva míľniky v športovej kariére Lionela Messiho boli zaznamenané ručne. V decembri 2000 zaznačila Barcelona na obrúsok prísľub, že s ním uzavrie zmluvu. Vo veku 39 rokov Messi sám v ručne písanom odkaze oznamuje svoj koniec v argentínskej reprezentácii.“
Veľká Británia:
Independent: „Messi, možno najlepší hráč všetkých čias, dúfal, že dovedie svoj tím k dvom víťazstvám na MS za sebou. Musel však v predĺžení prijať prehru 0:1 proti Španielsku.“
BBC Sport: „V súboji medzi športovcom a časom je vždy len jeden víťaz. Messi už veľmi, veľmi dlho odkladal túto prehru. Urýchlili ju najmä dve veci. Jednou z nich je nedávna smrť jeho otca a druhou je prehra vo finále majstrovstiev sveta so Španielskom.“
The Guardian: „Medzinárodná kariéra tohto Argentínčana bola jedinečná a jeho odchod nám pripomína, že všetko dobré sa raz skončí.“
Španielsko:
Marca: „Futbalový svet smúti nad odchodom Messiho z reprezentácie. Argentínčan zanecháva medzeru, ktorú nie je možné vyplniť. Fanúšikom už teraz chýba.“
Sport: „Medzinárodná kariéra mu priniesla veľa radostí, ale aj sklamaní. Zo všetkých však vyplýva predovšetkým jedno ponaučenie: Nikdy nie je neskoro bojovať za svoje sny.“
Brazília:
Folha de S. Paulo: „Messiho kariéra v argentínskej reprezentácii začala omylom a skončila sa slávou.“
Portal R7: „Najväčší génius, aký kedy nosil dres Argentíny.“
Taliansko:
Gazzetta dello Sport: „Slzy pri debute 17. augusta 2005 a slzy aj nedávno 19. júla 2026. Medzitým 207 zápasov a 125 gólov. Dátumy a čísla, ktoré vystihujú cestu Lea Messiho v národnom tíme.“
Corriere della Sera: „Messi, rozlúčka najväčšieho hráča s národným tímom.“
Francúzsko:
L'Équipe: „Po viac ako dvadsiatich rokoch v argentínskej reprezentácii oznámil Lionel Messi vo veku 39 rokov ukončenie svojej medzinárodnej kariéry. Kapitán Albiceleste, najlepší strelec a hráč s najväčším počtom štartov v histórii reprezentácie opúšťa národný tím s titulom majstra sveta.“