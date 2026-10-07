Messiho posledný tanec plný emócií, píšu médiá. Neymar mu poslal silný odkaz

Lionel Messi.
Fotogaléria (84)
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. okt 2026 o 10:12
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Prečítajte si ohlasy médií a hráčov po Messiho rozlúčke.

Ohlasy médií a hráčov po rozlúčkovom zápase Lionela Messiho s národným tímom Argentíny, v ktorom zaznamenal gól a dve asistencie proti Beninu (3:0).

La Nación: „Messi zaklopal na dvere večnosti, futbal mu navždy poďakoval.“

Diario: „Messiho odchod bolí, ale rozlúčil sa veľkolepo.“

Mundo Deportivo: „Messi odchádza štýlovo. Posledný tanec s gólom, asistenciami a emóciami.“

AS: „Messi bude nezabudnuteľný, ale život bude aj po ňom.“

Lionel Scaloni, tréner Argentíny. „Je to splnený sen. Nikdy som si nemyslel, že budem trénerom najlepšieho futbalistu v histórii.“

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Neymar, brazílsky útočník a Messiho bývalý spoluhráč z Barcelony a Paríža St. Germain: „Nie je to len Argentína, ktorá ti ďakuje. Aj svet ti ďakuje za všetko, čo si urobil pre futbal.“

Rodrigo De Paul, Messiho blízky priateľ a spoluhráč na medzinárodnej aj klubovej úrovni: „Dopomohol mi rásť nielen ako futbalistovi, ale aj ako človeku.“

Fotogaléria z posledného zápasu Lionela Messiho (Argentína - Benin)
Argentina's Lionel Messi waves to fans before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)
Argentina's Lionel Messi controls the ball during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Argentina's Lionel Messi stands for the national anthem during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)
Argentina's Lionel Messi, center, and Benin's Imourane Hassane battle for the ball during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)
84 fotografií
Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, 19, celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Fans stand beside a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's final match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)A child looks at the statue of Argentina's Lionel Messi before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Argentina's Lionel Messi reacts after his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi and his family leave the field at the end of an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina,Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi and his family leave the field at the end of an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina. Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi waves to fans at the end of an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi's jersey is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi speaks at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi and teammates watch a drone show at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi watches a drone show at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi reacts after his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi's jersey is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi looks on during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, right, celebrates with teammates after scoring his side's third goal from the penalty spot during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nico Paz, left, celebrates with Argentina's Lionel Messi after scoring his side's second goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi celebrates scoring his side's third goal from the penalty spot during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi scores from the penalty spot his side's third goal during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, center, celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, center, celebrates the second goal scored by teammate Argentina's Nico Paz, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates the second goal scored by teammate Argentina's Nico Paz, during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nico Paz celebrates scoring his side's second goal during Lionel Messi's final match, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, 19, celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, 19, celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, celebrates scoring his side's opening goal with teammate Argentina's Lionel Messi during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi, center, makes his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Benin's line up for a team photo before an international friendly soccer match against Argentina, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's line up for a team photo before an international friendly soccer match against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi applauds during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Players of Benin greets Argentina's Lionel Messi during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi stands for the national anthem during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi kicks a ball from the corner during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi stands for the national anthem during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A giant t-shirt with Lionel Messi's number 10 is displayed before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)A giant T-shirt with Lionel Messi's number 10 is displayed before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Argentina's Lionel Messi gestures during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi, left, makes an attempt to score during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi, center, and Benin's Imourane Hassane battle for the ball during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi reacts during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi controls the ball during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi waves during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi waves to fans during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fireworks explode over Monumental stadium before a soccer friendly between Argentina and Benin marking Lionel Messi's final appearance for the national team in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi, center, controls the ball during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi looks on during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fireworks explode over Monumental stadium before a soccer friendly between Argentina and Benin marking Lionel Messi's final appearance for the national team in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi warms up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi smiles before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, left, and Lautaro Martinez warm up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi warms up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi warms up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi waves to fans before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, center, and his teammates enter the field to warm up before an international friendly soccer match against Benin, marking Messi's farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A fan holds a mask depicting Lionel Messi before his final match for Argentina, a soccer friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fans cheer before Lionel Messi's final match for Argentina, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's fans wear masks of their team before Lionel Messi's final match for Argentina, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)A child looks at the statue of Argentina's Lionel Messi before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans hold masks depicting Lionel Messi before his final match for Argentina, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fans gather outside the Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans paint their faces outside the Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans display a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's last match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Fans arrive at Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)A fan waits on the stands for the start of Lionel Messi's final match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fans display a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's last match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Fans gather outside the Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Street artist Claudio Pampillon finishes a chalk portrait of Lionel Messi on the pavement outside the stadium before Messi's final match with the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans stand beside a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's final match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Angel di Maria, Messiho bývalý spoluhráč: „Vidieť ho tak šťastného a pokojného nám dáva na vedomie, že dal do toho všetko. A aj nás všetkých robí šťastnými.“

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