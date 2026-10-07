Messiho posledný tanec plný emócií, píšu médiá. Neymar mu poslal silný odkaz

Ohlasy médií a hráčov po rozlúčkovom zápase Lionela Messiho s národným tímom Argentíny, v ktorom zaznamenal gól a dve asistencie proti Beninu (3:0).
La Nación: „Messi zaklopal na dvere večnosti, futbal mu navždy poďakoval.“
Diario: „Messiho odchod bolí, ale rozlúčil sa veľkolepo.“
Mundo Deportivo: „Messi odchádza štýlovo. Posledný tanec s gólom, asistenciami a emóciami.“
AS: „Messi bude nezabudnuteľný, ale život bude aj po ňom.“
Lionel Scaloni, tréner Argentíny. „Je to splnený sen. Nikdy som si nemyslel, že budem trénerom najlepšieho futbalistu v histórii.“
Neymar, brazílsky útočník a Messiho bývalý spoluhráč z Barcelony a Paríža St. Germain: „Nie je to len Argentína, ktorá ti ďakuje. Aj svet ti ďakuje za všetko, čo si urobil pre futbal.“
Rodrigo De Paul, Messiho blízky priateľ a spoluhráč na medzinárodnej aj klubovej úrovni: „Dopomohol mi rásť nielen ako futbalistovi, ale aj ako človeku.“
Angel di Maria, Messiho bývalý spoluhráč: „Vidieť ho tak šťastného a pokojného nám dáva na vedomie, že dal do toho všetko. A aj nás všetkých robí šťastnými.“