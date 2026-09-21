VIDEO: Dres na celý život. Messi ukázal, v čom sa rozlúči s argentínskou reprezentáciou

Dres Lionela Messiho
Dres Lionela Messiho (Autor: BeksFCB)
Sportnet|21. sep 2026 o 23:52
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S národným tímom vyhral v roku 2022 majstrovstvá sveta.

Hviezdny futbalista Lionel Messi odhalil špeciálny dres pre posledný zápas za Argentínu. Tridsaťdeväťročný útočník ohlásil koniec v reprezentácii na konci augusta.

Prezident národnej asociácie AFA Claudio Tapia pozval dlhoročného kapitána na prípravný duel 6. októbra proti Beninu v Buenos Aires.

Messi s národným tímom vyhral v roku 2022 majstrovstvá sveta, v roku 2014 a tento rok získal striebro.

Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho hráča sveta odohral za Argentínu 207 stretnutí a strelil 125 gólov.

Doteraz naposledy v národnom tíme nastúpil vo finále svetového šampionátu v Amerike, v ktorom Juhoameričania podľahli 0:1 po predĺžení so Španielskom.

Na Instagrame zdieľal fotografie unikátneho dresu s popisom Posledný zápas. Dres na celý život a na fotografiách, na ktorých si ho pozorne prezerá spolu s bielo modrými kopačkami.

VIDEO: Messi odhaľuje dres

Rozlúčka dáva fanúšikom domácu šancu uctiť si 21-ročnú kariéru svojho kapitána. K úcte sa pridal aj Brazílčan Neymar.

Argentína na prelome septembra a októbra odohrá tri prípravné duely na domácej pôde. Najprv 30. septembra proti Bolívii v Córdobe a potom na štadióne Monumental v Buenos Aires 3. októbra proti Burkina Fasu a o tri dni neskôr na rovnakom mieste s Beninom.

A práve v záverečnom dueli by mal Messi absolvovať svoju rozlúčku.

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