Rivalita ide bokom, keď končí velikán. Ronaldo poslal dojemný odkaz Messimu

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa emotívnym odkazom rozlúčil s reprezentačnou kariérou.
Tridsaťdeväťročný osemnásobný držiteľ Zlatej lopty priznal, že už deň po svojom poslednom vystúpení v národnom tíme mu najcennejší dres národného tímu chýbal.
V rozlúčkovom príspevku na sociálnej sieti Instagram si zaspomínal aj na zosnulú legendu Diega Maradonu, ktorému vzdal osobitnú poctu.
„Včera som odohral svoj posledný zápas a už teraz mi chýba modro-biely dres. Viem však, že som sa rozhodol správne. Bola to neuveriteľná cesta plná radosti, ale aj smutných chvíľ. Som presvedčený, že každý jeden krok stál za to,“ napísal Messi. Poďakoval sa rodine, spoluhráčom a nezabudol ani na Maradonu.
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„Nechcem zabudnúť na Diega, ktorý dostal našu krajinu tam, kam patrí. Ako vždy hovorím, pomáhal nám na každom kroku, keď bol tu s nami, aj neskôr z neba,“ uviedol na adresu majstra sveta z roku 1986, ktorý zomrel v novembri 2020.
Obaja spolupracovali na MS 2010 v Juhoafrickej republike, kde Maradona viedol argentínsku reprezentáciu ako tréner.
Messi sa s národným tímom rozlúčil v prípravnom stretnutí proti Beninu na štadióne Monumental v Buenos Aires.
K víťazstvu 3:0 prispel gólom z pokutového kopu a dvoma asistenciami. Po zápase označil rozlúčku za „najsmutnejší deň svojej kariéry“.
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V reprezentačnom drese strávil 21 rokov a zanechal po sebe viacero historických rekordov. V 208 medzištátnych zápasoch strelil 126 gólov a pripísal si 70 asistencií.
Vo všetkých troch ukazovateľoch je argentínskym rekordérom. Vrcholom jeho reprezentačnej kariéry bol triumf na majstrovstvách sveta v Katare v roku 2022, kde doviedol Argentínu k tretiemu titulu v histórii.
Messiho rozlúčkový odkaz vyvolal na sociálnych sieťach veľký ohlas a získal milióny reakcií. Medzi osobnosťami, ktoré mu vzdali hold, nechýbal ani jeho dlhoročný rival Cristiano Ronaldo.
Štyridsaťjedenročný Portugalčan ocenil Messiho výnimočný prínos pre argentínsky futbal.
„Leo, toľko rokov si reprezentoval svoju krajinu a napísal si príbeh, na ktorý sa bude navždy spomínať. Za všetko, čo si s Argentínou dosiahol, máš môj plný rešpekt. Objímam ťa,“ napísal Ronaldo.