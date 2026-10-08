Rivalita ide bokom, keď končí velikán. Ronaldo poslal dojemný odkaz Messimu

Argentínsky hráč Lionel Messi oslavuje po tom, ako strelil tretí gól z penalty počas prípravného zápasu Argentína - Benin.
Fotogaléria (84)
Argentínsky hráč Lionel Messi oslavuje po tom, ako strelil tretí gól z penalty počas prípravného zápasu Argentína - Benin. (Autor: TASR/AP)
TASR|8. okt 2026 o 08:13
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Messi sa rozlúčil s Argentínou a vzdal poctu Maradonovi

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa emotívnym odkazom rozlúčil s reprezentačnou kariérou.

Tridsaťdeväťročný osemnásobný držiteľ Zlatej lopty priznal, že už deň po svojom poslednom vystúpení v národnom tíme mu najcennejší dres národného tímu chýbal.

V rozlúčkovom príspevku na sociálnej sieti Instagram si zaspomínal aj na zosnulú legendu Diega Maradonu, ktorému vzdal osobitnú poctu.

„Včera som odohral svoj posledný zápas a už teraz mi chýba modro-biely dres. Viem však, že som sa rozhodol správne. Bola to neuveriteľná cesta plná radosti, ale aj smutných chvíľ. Som presvedčený, že každý jeden krok stál za to,“ napísal Messi. Poďakoval sa rodine, spoluhráčom a nezabudol ani na Maradonu.

VIDEO: Hymna počas posledného zápasu Messiho

„Nechcem zabudnúť na Diega, ktorý dostal našu krajinu tam, kam patrí. Ako vždy hovorím, pomáhal nám na každom kroku, keď bol tu s nami, aj neskôr z neba,“ uviedol na adresu majstra sveta z roku 1986, ktorý zomrel v novembri 2020.

Obaja spolupracovali na MS 2010 v Juhoafrickej republike, kde Maradona viedol argentínsku reprezentáciu ako tréner.

Messi sa s národným tímom rozlúčil v prípravnom stretnutí proti Beninu na štadióne Monumental v Buenos Aires.

K víťazstvu 3:0 prispel gólom z pokutového kopu a dvoma asistenciami. Po zápase označil rozlúčku za „najsmutnejší deň svojej kariéry“.

VIDEO: Posledný gól Messiho za Argentínu


V reprezentačnom drese strávil 21 rokov a zanechal po sebe viacero historických rekordov. V 208 medzištátnych zápasoch strelil 126 gólov a pripísal si 70 asistencií.

Fotogaléria z posledného zápasu Lionela Messiho (Argentína - Benin)
Argentina's Lionel Messi waves to fans before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)
Argentina's Lionel Messi controls the ball during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)
Argentina's Lionel Messi stands for the national anthem during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)
Argentina's Lionel Messi, center, and Benin's Imourane Hassane battle for the ball during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)
84 fotografií
Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, 19, celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Fans stand beside a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's final match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)A child looks at the statue of Argentina's Lionel Messi before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Argentina's Lionel Messi reacts after his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi and his family leave the field at the end of an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina,Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi and his family leave the field at the end of an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina. Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi waves to fans at the end of an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi's jersey is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi speaks at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026 (AP Photo/Natacha Pisarenko)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi and teammates watch a drone show at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi watches a drone show at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi reacts after his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi's jersey is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)A drone display featuring Argentina's Lionel Messi is seen at the end of his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi looks on during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, right, celebrates with teammates after scoring his side's third goal from the penalty spot during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nico Paz, left, celebrates with Argentina's Lionel Messi after scoring his side's second goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi celebrates scoring his side's third goal from the penalty spot during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi scores from the penalty spot his side's third goal during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, center, celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi celebrates after scoring his third goal from the penalty spot during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP/Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, center, celebrates the second goal scored by teammate Argentina's Nico Paz, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi celebrates the second goal scored by teammate Argentina's Nico Paz, during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nico Paz celebrates scoring his side's second goal during Lionel Messi's final match, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, 19, celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, 19, celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi celebrates with teammate Argentina's Lionel Messi after scoring his side's opening goal, during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Nicolas Otamendi, celebrates scoring his side's opening goal with teammate Argentina's Lionel Messi during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi, center, makes his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Benin's line up for a team photo before an international friendly soccer match against Argentina, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's line up for a team photo before an international friendly soccer match against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi applauds during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Players of Benin greets Argentina's Lionel Messi during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi stands for the national anthem during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi kicks a ball from the corner during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi stands for the national anthem during an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A giant t-shirt with Lionel Messi's number 10 is displayed before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)A giant T-shirt with Lionel Messi's number 10 is displayed before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Argentina's Lionel Messi gestures during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi, left, makes an attempt to score during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi, center, and Benin's Imourane Hassane battle for the ball during Messi's final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi reacts during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi controls the ball during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi waves during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi waves to fans during his final appearance for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fireworks explode over Monumental stadium before a soccer friendly between Argentina and Benin marking Lionel Messi's final appearance for the national team in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi, center, controls the ball during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's Lionel Messi looks on during his final match for the national team, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fireworks explode over Monumental stadium before a soccer friendly between Argentina and Benin marking Lionel Messi's final appearance for the national team in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Julian Bongiovanni)Argentina's Lionel Messi warms up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi smiles before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, left, and Lautaro Martinez warm up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi warms up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi warms up before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi waves to fans before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Argentina's Lionel Messi, center, and his teammates enter the field to warm up before an international friendly soccer match against Benin, marking Messi's farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)A fan holds a mask depicting Lionel Messi before his final match for Argentina, a soccer friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fans cheer before Lionel Messi's final match for Argentina, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Argentina's fans wear masks of their team before Lionel Messi's final match for Argentina, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)A child looks at the statue of Argentina's Lionel Messi before an international friendly soccer match against Benin, marking his farewell appearance for the national team, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans hold masks depicting Lionel Messi before his final match for Argentina, a soccer friendly against Benin, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct.6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fans gather outside the Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans paint their faces outside the Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans display a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's last match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Fans arrive at Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)A fan waits on the stands for the start of Lionel Messi's final match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)Fans display a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's last match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello)Fans gather outside the Monumental stadium ahead of Lionel Messi's final match for the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Street artist Claudio Pampillon finishes a chalk portrait of Lionel Messi on the pavement outside the stadium before Messi's final match with the national team, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Rodrigo Abd)Fans stand beside a banner reading in Spanish, "The Malvinas are Argentine," referring to the Falkland Islands, before Lionel Messi's final match for Argentina, an international friendly against Benin in Buenos Aires, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

Vo všetkých troch ukazovateľoch je argentínskym rekordérom. Vrcholom jeho reprezentačnej kariéry bol triumf na majstrovstvách sveta v Katare v roku 2022, kde doviedol Argentínu k tretiemu titulu v histórii.

Messiho rozlúčkový odkaz vyvolal na sociálnych sieťach veľký ohlas a získal milióny reakcií. Medzi osobnosťami, ktoré mu vzdali hold, nechýbal ani jeho dlhoročný rival Cristiano Ronaldo.

Štyridsaťjedenročný Portugalčan ocenil Messiho výnimočný prínos pre argentínsky futbal.

„Leo, toľko rokov si reprezentoval svoju krajinu a napísal si príbeh, na ktorý sa bude navždy spomínať. Za všetko, čo si s Argentínou dosiahol, máš môj plný rešpekt. Objímam ťa,“ napísal Ronaldo.

Reprezentácie

Argentínsky hráč Lionel Messi oslavuje po tom, ako strelil tretí gól z penalty počas prípravného zápasu Argentína - Benin.
Argentínsky hráč Lionel Messi oslavuje po tom, ako strelil tretí gól z penalty počas prípravného zápasu Argentína - Benin.
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