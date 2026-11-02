Slovan do poslednej chvíle bojoval. Pozná definitívny verdikt pred duelom v Linzi

Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava nebudú môcť podporiť svoje mužstvo priamo na štadióne v utorňajšom zápase Ligy majstrov proti LASK Linz.
Športový arbitrážny súd (CAS) totiž nevyhovel žiadosti slovenského majstra o predbežné opatrenie, a zákaz predaja vstupeniek pre priaznivcov Slovana na najbližší vonkajší zápas v európskych pohárových súťažiach tak zostáva v platnosti.
Slovan sa napriek snahe a podniknutým právnym krokom nedokázal vyhnúť trestu od UEFA.
Disciplinárna komisia európskej futbalovej únie potrestala bratislavský klub pokutou 40-tisíc eur a zákazom predaja vstupeniek pre svojich fanúšikov.
Klub sa proti rozhodnutiu okamžite odvolal na CAS a žiadal pozastavenie účinnosti sankcie. Súd však jeho návrhu nevyhovel.
Slovan tak bude musieť v utorok 3. novembra o 21.00 h absolvovať duel Ligy majstrov na pôde LASK Linz bez podpory svojich priaznivcov v sektore hostí.
Nepríjemná správa sa týka aj priaznivcov, ktorí si už zakúpili vouchery do sektora hostí a pripravovali sa na cestu do Rakúska. Mnohí z nich si už zabezpečili dopravu či ubytovanie.
Slovan informoval, že fanúšikovia, ktorí zatiaľ nepožiadali o storno voucherov, nemusia v tejto chvíli robiť nič.
Klub zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že napriek všetkým právnym krokom sa nepodarilo dosiahnuť zmenu rozhodnutia.
„Veľmi nás mrzí, že napriek všetkým krokom, ktoré sme podnikli, sa nám nepodarilo dosiahnuť rozhodnutie, ktoré by vám umožnilo byť súčasťou tohto zápasu priamo na štadióne,“ uviedol Slovan vo svojom stanovisku.
Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo