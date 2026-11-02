    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Oberösterreich Arena
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava

    Slovan do poslednej chvíle bojoval. Pozná definitívny verdikt pred duelom v Linzi

    Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
    Sportnet|2. nov 2026 o 19:55
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    Absolvuje štvrtý duel v Lige majstrov na pôde rakúskeho Linzu.

    Fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava nebudú môcť podporiť svoje mužstvo priamo na štadióne v utorňajšom zápase Ligy majstrov proti LASK Linz.

    Športový arbitrážny súd (CAS) totiž nevyhovel žiadosti slovenského majstra o predbežné opatrenie, a zákaz predaja vstupeniek pre priaznivcov Slovana na najbližší vonkajší zápas v európskych pohárových súťažiach tak zostáva v platnosti.

    Slovan sa napriek snahe a podniknutým právnym krokom nedokázal vyhnúť trestu od UEFA.

    Disciplinárna komisia európskej futbalovej únie potrestala bratislavský klub pokutou 40-tisíc eur a zákazom predaja vstupeniek pre svojich fanúšikov.

    Klub sa proti rozhodnutiu okamžite odvolal na CAS a žiadal pozastavenie účinnosti sankcie. Súd však jeho návrhu nevyhovel. 

    Slovan tak bude musieť v utorok 3. novembra o 21.00 h absolvovať duel Ligy majstrov na pôde LASK Linz bez podpory svojich priaznivcov v sektore hostí.

    Nepríjemná správa sa týka aj priaznivcov, ktorí si už zakúpili vouchery do sektora hostí a pripravovali sa na cestu do Rakúska. Mnohí z nich si už zabezpečili dopravu či ubytovanie.

    Slovan informoval, že fanúšikovia, ktorí zatiaľ nepožiadali o storno voucherov, nemusia v tejto chvíli robiť nič.

    Klub zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že napriek všetkým právnym krokom sa nepodarilo dosiahnuť zmenu rozhodnutia.

    „Veľmi nás mrzí, že napriek všetkým krokom, ktoré sme podnikli, sa nám nepodarilo dosiahnuť rozhodnutie, ktoré by vám umožnilo byť súčasťou tohto zápasu priamo na štadióne,“ uviedol Slovan vo svojom stanovisku.

    Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

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    Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan do poslednej chvíle bojoval. Pozná definitívny verdikt pred duelom v Linzi
    dnes 19:55
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan do poslednej chvíle bojoval. Pozná definitívny verdikt pred duelom v Linzi