    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Oberösterreich Arena
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava

    Je to zápas, ktorý nemá jasného favorita. Rakúšania po skalpe Sportingu varujú pred Slovanom

    Dietmar Kühbauer.
    Dietmar Kühbauer. (Autor: REUTERS)
    TASR|2. nov 2026 o 16:53
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    Plným bodovým ziskom by si Linz mohol zvýšiť šance na umiestnenie v top 24.

    Zápas, ktorý nemá pred úvodným výkopom jasného favorita. Holandský futbalista Xavier Mbuyamba z rakúskeho LASK Linz sa tak vyjadril o utorkovom stretnutí Ligy majstrov proti sériovému slovenskému šampiónovi ŠK Slovan Bratislava.

    Mužstvo zo severu Rakúska chce proti „belasým“ nadviazať na prekvapujúci triumf na pôde Sportingu Lisabon (3:2) a priblížiť sa k bránam postupu do play off.

    Po úspechu v metropole Portugalska chce úradujúci rakúsky majster naplno bodovať aj proti omnoho papierovo vyrovnanejšiemu súperovi.

    Plným bodovým ziskom by si Linz mohol zvýšiť šance na umiestnenie v top 24, ktorá znamená účasť vo vyraďovacej fáze. Slovan navyše nebude mať v Linzi podporu fanúšikov, ktorí dostali zákaz.

    Víťazstvom by sme napísali príbeh

    „Situácia je taká, že chlapci vedia, že sa môžeme dostať do skvelej pozície. Víťazstvom by sme napísali príbeh, ktorý by bol úžasný,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii tréner LASK Dietmar Kühbauer.

    V ďalšom kole čaká LASK cesta do Nórska na zápas s Bodö/Glimt, potom nasledujú stretnutia s Fenerbahce (doma), Realom Madrid (vonku) a FC Porto (doma).

    Kühbauer si uvedomuje, že výhra nad Sportingom otvorila jeho mužstvu dvere k významnému úspechu. Varoval však pred podceňovaním Slovana.

    „V Lige majstrov nemôžeme žiadneho súpera považovať za ľahkú úlohu. Chceme vyhrať, ale nebude to žiadna prechádzka ružovou záhradou,“ zdôraznil podľa APA tréner Linzu.

    Zápas, ktorý nemá jasného favorita

    Šance si uvedomuje aj Mbuyamba, avšak aj on krotil očakávania: „Je to zápas, ktorý nemá jasného favorita. Slovan chce získať prvé tri body, my chceme navýšiť naše konto na šesť. Bude to o tom, akú energiu si do zápasu prenesieme.

    Keď sa nám podarí dať do toho rovnakú, akú v predošlom zápase, tak máme veľkú šancu. Bude to však boj.

    Videli sme nejaké videá a ešte po tlačovej konferencii máme ďalší míting. Pre nás je však potrebné, aby sme sa sústredili na nás. Nemôžeme zaspať a robiť zlé rozhodnutia.“

    Kühbauer bude mať opäť k dispozícii dvojmetrového útočníka Sašu Kalajdžiča, ktorého šetril v ligovom dueli proti WSG Tirol.

    Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    3
    3
    0
    0
    12:3
    9
    V
    V
    V
    3
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    4
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    5
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    7
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    9
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    10
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    11
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    12
    SportingSportingSPO
    3
    2
    0
    1
    7:4
    6
    P
    V
    V
    13
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    3
    1
    2
    0
    10:5
    5
    R
    R
    V
    15
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    16
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    P
    V
    R
    18
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    P
    P
    V
    21
    Inter MilánoInter MilánoINT
    3
    1
    0
    2
    5:6
    3
    V
    P
    P
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    GalatasarayGalatasarayGAL
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    24
    LASKLASKLSK
    3
    1
    0
    2
    6:9
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    FeyenoordFeyenoordFEY
    3
    1
    0
    2
    4:8
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    29
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    30
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    35
    LilleLilleLIL
    3
    0
    0
    3
    4:10
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Rui Borges.
    Rui Borges.
    Portugalský klub odvolal trénera. Môže za to prehra s najbližším súperom Slovana
    dnes 18:04
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Rui Borges.
    Rui Borges.
    Portugalský klub odvolal trénera. Môže za to prehra s najbližším súperom Slovana
    dnes 18:04
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Je to zápas, ktorý nemá jasného favorita. Rakúšania po skalpe Sportingu varujú pred Slovanom