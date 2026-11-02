Bez bodov, bez fanúšikov, no s odhodlaním. Slovan sa v Linzi pokúsi zachrániť česť

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia v utorok o 21.00 h na zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov na pôde LASK Linz.
„Belasí“ sú po troch prehrách bez bodu a po turbulentných výsledkoch hľadajú cestu späť k lepším výkonom.
Ich nadchádzajúci súper už v milionárskej súťaži zvíťazil – v Lisabone zdolal favorizovaný Sporting 3:2, hoci portugalský tím bol dovtedy v ligovej fáze stopercentný.
Slovan v úvodných troch kolách podľahol Parížu Saint-Germain 1:6, doma Stuttgartu 0:3 a pred dvoma týždňami prehral v Ríme s AS 0:4.
LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava
Liga majstrov, 4. kolo ligovej fázy - utorok 3 novembra, 21.00 SEČ
pravdepodobné zostavy:
LASK: Jungwirth - Jörgensen, Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango - Daněk, Ljubičič, Horvath - Kalajdžič, Lang
Slovan: Takáč - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Martinez, Pokorný, Ibrahim - Barseghjan, Šporar, Sul. Camara
/rozhodujú: Rumšas - Radiuš, Sužiedelis (všetci Lit.)/
Jediné ďalšie mužstvá bez bodu sú Porto a jeden z budúcich súperov „belasých“ Lille, zverenci trénera Yayu Toureho však inkasovali trinásťkrát a v tabuľke im patrí posledná priečka.
Z nepriaznivej situácie sa pokúsia vykľučkovať v Rakúsku, do ktorého vycestujú po sobotňajšom ligovom víťazstve v Podbrezovej 2:1. Po dlhšom čase dostal v bráne šancu Aleksandar Popovič, ktorý zaznamenal päť úspešných zákrokov.
„Hral sa otvorený futbal so šancami na oboch stranách, teším sa, že som pomohol mužstvu svojimi zákrokmi. Dôležité je však víťazstvo. Sme spokojní, ideme makať ďalej, hneď prepíname na prípravu na utorkový zápas v Linzi,“ povedal pre klubový web.
Toure po stretnutí priznal, že v druhom polčase sa prejavila únava a jeho tím potrebuje byť presnejší a efektívnejší. V priebehu ôsmich dní mal na programe tri zápasy, v stredu ešte dohrával duel 3. kola Niké ligy na trávniku AS Trenčín (2:0).
„Po prestávke sa prejavila aj únava, zápasov je naozaj veľa, po strede nebolo veľa času na prípravu, avšak na druhej strane, ako Slovan sa jednoducho musíme vyrovnať s takýmto kalendárom. Bol to zápas, ktorý sme museli vyhrať, úlohu sme splnili, a ideme ďalej,“ konštatoval 43-ročný kouč.
Potešil ho aj Popovičov výkon a situácia s brankármi: „Teším sa, že mám k dispozícii dvoch kvalitných brankárov. Opäť sa potvrdilo, že či dám do brány Popoviča alebo Takáča, môžem sa na nich spoľahnúť. Je to post, pri ktorom mám v dobrom slova zmysle najväčšie ťažkosti, keďže tam máme výborných brankárov.“
LASK sa na utorok naladil sobotňajším domácim triumfom nad WSG Tirol 2:1, v rakúskej Bundeslige išlo o jeho druhé víťazstvo v posledných šiestich kolách.
Mužstvo trénera Dietmara Kühbauera má za sebou taktiež náročné obdobie – duel so Slovanom bude jeho ôsmy zápas za 24 dní a v stredu odohral viac ako 120 minút v osemfinále domáceho pohára proti Riedu (5:4 po predĺžení).
„Zápas každé tri dni si, samozrejme, vyberá svoju daň. Musíme dobre zregenerovať a dostať nohy späť do formy. Mnohé tímy sú na tom rovnako, to nie je výhovorka,“ citovala stredopoliara Alessandra Schöpfa agentúra APA.
Rakúsky tím vstúpil do najprestížnejšej klubovej súťaže prehrou na trávniku AEK Atény 1:2, potom doma po deväťgólovom súboji podľahol Liverpoolu 3:6 a naposledy zaskočil Sporting a vybojoval si historicky prvé víťazstvo v hlavnej časti Ligy majstrov.
„O Slovane vieme všetko a chceme dosiahnuť dobrý výsledok. V týchto zápasoch sa môže stať čokoľvek. Je to súper na rovnakej úrovni a urobíme všetko pre to, aby sme ho zdolali,“ avizoval Kühbauer.
LASK a bratislavský klub na seba narazia prvýkrát v histórii. Pre Slovan však nemusí ísť o príliš veľkú neznámu, odchovanom rakúskeho tímu je totiž obranca Kevin Wimmer, ktorý v Linzi pôsobil do roku 2012. Pozná sa aj so stredopoliarom súpera Robertom Ljubičičom, v sezóne 2021/2022 spolu obliekali dres Rapidu Viedeň.
Utorkový duel povedie trojica litovských rozhodcov, pískať bude hlavný arbiter Donatas Rumšas.
Na štadión s kapacitou 19-tisíc miest nevycestujú „belasí“ fanúšikovia, keďže Slovan dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) trest za výtržnosti počas predchádzajúceho stretnutia v Ríme. Klub tiež musel zaplatiť pokutu vo výške 40-tisíc eur.
Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo