Panuje neistota, Slovan musí čakať. Verdikt zo súdu príde na poslednú chvíľu

Futbalový ŠK Slovan Bratislava stále nevie, či sa jeho fanúšikovia budú môcť v utorok zúčastniť na zápase Ligy majstrov v rakúskom Linzi.
O návrhu klubu na vydanie predbežného opatrenia má Športový arbitrážny súd (CAS) rozhodnúť najneskôr v utorok 3. novembra do 12:00.
Zápas sa hrá v utorok o 21:00. Disciplinárna komisia UEFA uložila Slovanu finančný trest 40 000 eur a zákaz predaja vstupeniek fanúšikom klubu na najbližší vonkajší zápas v súťažiach UEFA.
Slovan sa proti sankcii odvolal na CAS minulý týždeň, bezprostredne po doručení rozhodnutia. Informáciu o termíne rozhodnutia o predbežnom opatrení získal klub v pondelok priamo od arbitrážneho súdu.
Ak CAS návrhu vyhovie, účinky zákazu by sa mohli dočasne pozastaviť a fanúšikovia Slovana by sa mohli zúčastniť na zápase v sektore pre hostí.
Klub uviedol, že po doručení rozhodnutia o výsledku a ďalšom postupe bude informovať.
„Uvedomujeme si, že táto situácia je mimoriadne komplikovaná, najmä vzhľadom na blížiaci sa termín zápasu a plánovanie cesty do Linzu,“ uviedol Slovan vo vyhlásení.
Zároveň ubezpečil, že robí všetky dostupné kroky, aby fanúšikom umožnil podporiť tím priamo na štadióne.
Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo