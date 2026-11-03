Slovan utŕžil hanbu aj v Rakúsku. Linz mal vybavené po prvom polčase

Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy
LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
Góly: 19. a 37. Jörgensen, 44. Ljubičič, 48. Adeniran.
Rozhodovali: Rumšas - Radiuš, Sužiedelis (všetci Lit.), ŽK: Martinez, Wimmer
Diváci: 17.246
LASK: Jungwirth - Mbuyamba (63. Elfadli), Alemao, Andrade - Jörgensen, Horvath (81. Schöpf), Bogarde, Ljubičič (63. Daněk), Dibango - Usor (75. Lang), Adeniran (63. Kalajdžič).
Slovan: Popovič - Sah. Camara, Markovič, Wimmer (46. Cruz) - Blackman, Martinez (75. Pokorný), Mustafič, Kozlovský - Maroš (63. Hofstädter), Šporar (75. Barseghjan), Sul. Camara (36. Marcelli)
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali na pôde LASK Linz 0:4 v utorkovom stretnutí 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
- ONLINE: LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)
- Liga majstrov: Program, tabuľka, výsledky 2026/2027 (prehľad)
Na historicky prvý bodový zisk v milionárskej súťaži tak naďalej čakajú. Pre rakúskeho majstra je to po triumfe 3:2 na pôde Sportingu Lisabon druhé víťazstvo v LM.
O prvé dva góly domácich sa postaral Kasper Jörgensen a do streleckej listiny sa zapísali aj Robert Ljubičič a Samuel Adeniran.
VIDEO: Zostrih zápasu Linz - Slovan
Slovan čakajú v súťaži najbližšie domáce zápasy proti Realu Betis (24. novembra o 21.00 h) a Šachtaru Doneck (9. decembra o 18.45 h).
Nasledovať bude vonkajší duel s LOSC Lille (19. januára 2027 o 21.00 h) a účinkovanie v ligovej fáze „belasí“ zakončia 27. januára 2027 o 21.00 h na Tehelnom poli proti Interu Miláno.
Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších z 36-člennej tabuľky, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off.
Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Ako prvý pohrozil Slovan, keď po prihrávke Maroša z pravého krídla zakončil nepresne Šporar.
Domáci nováčik v hlavnej fáze LM sa ale dostával do zakončenia častejšie a už v prvom polčase si vypracoval komfortný náskok.
VIDEO: Gól Linzu na 2:0
Brankár hostí Popovič, ktorý dostal premiérovo šancu v ligovej fáze, sa blysol skvelým zákrokom pri hlavičke Andradeho a krátko nato vychytal aj Bogardeho.
Po následnom rohovom kope však v 19. minúte otvoril skóre hlavičkou Jörgensen, ktorý v 37. minúte pridal aj druhý gól, tentokrát z priameho kopu.
Najbližšie zápasy Slovana v Lige majstrov
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo
Medzitým zraneného Suleimana Camaru vystriedal Marcelli, ktorý v 41. minúte vysunul do nádejnej príležitosti Šporara, no slovinský útočník neprekonal brankára Jungwirtha. V závere prvého polčasu zvýšil na 3:0 pre domácich z dorážky zblízka Ljubičič.
II. polčas:
LASK naďalej dominoval a hneď v úvode druhého dejstva zvýšil na 4:0 Adeniran, z ľavej strany šestnástky vypálil presne pod brvno.
Šance Linzu stále pribúdali a vyloženú spálil z voleja pred bránou osamotený Ljubičič. Ďalšou tutovkou pohrdol Usor, v 62. minúte zblízka z prvej trafil Popoviča.
Srbský brankár mal čo robiť a v 72. minúte vytesnil tesne vedľa brány strelu Kalajdžiča, ktorý o chvíľu neskôr zahodil aj ďalšiu vyloženú šancu, keď prestrelil bránu.
Krátko po príchode z lavičky sa pred bránou dostal k lopte Barseghjan, ale Jungwirth si s jeho koncovkou poradil.
Brankár Linzu zneškodnil aj ďalší pokus arménskeho krídelníka „belasých“, tentokrát tečovaný z priameho kopu v závere stretnutia.
Zverenci Yayu Toureho v celom stretnutí výraznejšie nepotrápili LASK, ktorý si tak mohol vychutnať pohodlné víťazstvo.
Hlasy po zápase
Yaya Toure, tréner Slovana: „Hrali sme proti lepšiemu tímu. Som sklamaný, pretože sme si nevytvorili prakticky nič, chýbala nám agresivita. Inkasovali sme zo štandardných situácií, ťažko sa to prehĺta, ale musíme sa z toho poučiť a zlepšiť sa. Na tejto úrovni musíme byť agresívnejší. Som sklamaný, defenzívne reakcie nášho tímu v šestnástke, tam musíme byť častokrát na hrane. Boli sme na súpera až príliš dobrí. Keď sa dostaneme zo šestnátky, chcem vidieť, že chceme dať gól. Ale musíme sa z toho poučiť a uvidíme, či sa zlepšíme. Je to proces.“
Andraž Šporar, kapitán a útočník Slovana: „Ťažko sa mi niečo hovorí. Prvý polčas bol spočiatku otvorený, šance mali obe mužstvá. Myslím si, že sme zápas nezačali až tak zle. Prvých 15 až 20 minút sme mali aj my dve príležitosti, hralo sa hore-dole. Potom sme však dostali tri góly zo štandardných situácií. Na úrovni Ligy majstrov si niečo také nemôžeme dovoliť. Všetko sa to zomlelo veľmi rýchlo. Za stavu 0:3 je už na tejto úrovni veľmi ťažké vrátiť sa do zápasu. V druhom polčase boli domáci jasne lepší, to musíme priznať. Veľmi ma mrzia tie štandardné situácie. Je to o koncentrácii, mentalite, dôraze a osobných súbojoch. Takto nemôžeme brániť ani v našej lige, nieto ešte v Lige majstrov.“
Aleksandar Popovič, brankár Slovana: „Bol to ťažký zápas. Myslím si, že sme všetci dali do toho maximum, ale keď dostaneme v prvom polčase tri góly z troch štandardných situácií, nemáme tu čo robiť. Na tom musíme pracovať. Dva góly padli po rohových kopoch a jeden po priamom kope. Súper mal aj ďalšie šance, ale nie také stopercentné. Tri štandardné situácie rozhodli celý zápas. Vedeli sme, čo budú robiť, že sú priamočiary tím, ktorý po zisku lopty okamžite hrá dopredu. Vedeli sme, že s nimi musíme behať, ale dnes boli lepší. Musíme sa z toho poučiť a ísť ďalej.“
Leo Hofstädter, stredopoliar Slovana: „Som rád, že som mohol debutovať v Lige majstrov. Bol to odmalička môj sen. V mládežníckej Lige majstrov hrám proti svojim rovesníkom a tu už proti skúseným hráčom, ktorí majú čo-to za sebou. Určite je to pre mňa veľká skúsenosť. Ťažký zápas, ťažká prehra, musíme sa poučiť a pôjdeme ďalej.“