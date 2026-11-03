    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    4 - 0
    3:0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Hráči LASK Linz oslavuje.
    Tréner riskoval, Slovan sa zosypal. Je najhorší v súťaži, skóre naháňa hrôzu
    Kasper Jörgensen oslavuje gól do siete Slovana Bratislava.
    VIDEO: Pozrite si góly zo zápasu LASK Linz - Slovan Bratislava v Lige majstrov
    Na snímke tréner Slovana Yaya Touré.
    Slovan desí séria „made in Austria“. Touré smúti za esom: Rýchlosť by nám pomohla
    Futbalisti LASK Linz oslavujú víťazstvo na ihrisku Sportingu Lisabon v Lige majstrov.
    Rakúsky expert vyriekol slová, ktoré pre Slovan neveštia nič dobré: Musím vás sklamať
    Kevin Wimmer (vľavo).
    Taký drahý nebol žiaden hráč Slovana. Kmotrík ho platí, expert tvrdí, že premárnil talent
    Na snímke fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Slovan do poslednej chvíle bojoval. Pozná definitívny verdikt pred duelom v Linzi
    PrehľadPreviewTV programZostavyOnlineSumárTabuľkaSúvisiace

    Slovan utŕžil hanbu aj v Rakúsku. Linz mal vybavené po prvom polčase

    Na snímke vľavo Suleiman Camara (Slovan) padá v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava.
    Fotogaléria (45)
    Na snímke vľavo Suleiman Camara (Slovan) padá v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|3. nov 2026 o 22:53
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    Slovenský majster nedokázal streliť gól v treťom zápase v rade.

    Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy

    LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava 4:0 (3:0)

    Góly: 19. a 37. Jörgensen, 44. Ljubičič, 48. Adeniran.

    Rozhodovali: Rumšas - Radiuš, Sužiedelis (všetci Lit.), ŽK: Martinez, Wimmer

    Diváci: 17.246

    LASK: Jungwirth - Mbuyamba (63. Elfadli), Alemao, Andrade - Jörgensen, Horvath (81. Schöpf), Bogarde, Ljubičič (63. Daněk), Dibango - Usor (75. Lang), Adeniran (63. Kalajdžič). 

    Slovan: Popovič - Sah. Camara, Markovič, Wimmer (46. Cruz) - Blackman, Martinez (75. Pokorný), Mustafič, Kozlovský - Maroš (63. Hofstädter), Šporar (75. Barseghjan), Sul. Camara (36. Marcelli)

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali na pôde LASK Linz 0:4 v utorkovom stretnutí 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    Na historicky prvý bodový zisk v milionárskej súťaži tak naďalej čakajú. Pre rakúskeho majstra je to po triumfe 3:2 na pôde Sportingu Lisabon druhé víťazstvo v LM.

    O prvé dva góly domácich sa postaral Kasper Jörgensen a do streleckej listiny sa zapísali aj Robert Ljubičič a Samuel Adeniran.

    VIDEO: Zostrih zápasu Linz - Slovan

    Slovan čakajú v súťaži najbližšie domáce zápasy proti Realu Betis (24. novembra o 21.00 h) a Šachtaru Doneck (9. decembra o 18.45 h).

    Nasledovať bude vonkajší duel s LOSC Lille (19. januára 2027 o 21.00 h) a účinkovanie v ligovej fáze „belasí“ zakončia 27. januára 2027 o 21.00 h na Tehelnom poli proti Interu Miláno.

    Priamo do osemfinále postúpi osmička najlepších z 36-člennej tabuľky, tímy na 9. až 24. mieste si zahrajú play off.

    Finále 72. ročníka najprestížnejšej európskej klubovej súťaže je na programe 5. júna 2027 v Madride na Estadio Metropolitano.

    Priebeh zápasu

    I. polčas:

    Ako prvý pohrozil Slovan, keď po prihrávke Maroša z pravého krídla zakončil nepresne Šporar.

    Domáci nováčik v hlavnej fáze LM sa ale dostával do zakončenia častejšie a už v prvom polčase si vypracoval komfortný náskok.

    VIDEO: Gól Linzu na 2:0

    Brankár hostí Popovič, ktorý dostal premiérovo šancu v ligovej fáze, sa blysol skvelým zákrokom pri hlavičke Andradeho a krátko nato vychytal aj Bogardeho.

    Po následnom rohovom kope však v 19. minúte otvoril skóre hlavičkou Jörgensen, ktorý v 37. minúte pridal aj druhý gól, tentokrát z priameho kopu.

    Najbližšie zápasy Slovana v Lige majstrov

    09.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSG
    PSG
    6 - 1
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Parc des Princes | Paríž
    14.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    0 - 3
    Stuttgart
    Stuttgart
    Tehelné pole | Bratislava
    20.10. 21:00
    | Ligová fáza | 3. kolo
    AS Rím
    AS Rím
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stadio Olimpico | Rím
    03.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    LASK
    LASK
    4 - 0
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Oberösterreich Arena | Linz
    24.11. 21:00
    | Ligová fáza | 5. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Betis
    Betis
    Tehelné pole | Bratislava
    09.12. 18:45
    | Ligová fáza | 6. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Tehelné pole | Bratislava
    19.01. 21:00
    | Ligová fáza | 7. kolo
    Lille
    Lille
    vs.
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    Stade Pierre-Mauroy | Lille
    27.01. 21:00
    | Ligová fáza | 8. kolo
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
    vs.
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    Tehelné pole | Bratislava

    Medzitým zraneného Suleimana Camaru vystriedal Marcelli, ktorý v 41. minúte vysunul do nádejnej príležitosti Šporara, no slovinský útočník neprekonal brankára Jungwirtha. V závere prvého polčasu zvýšil na 3:0 pre domácich z dorážky zblízka Ljubičič.

    II. polčas:

    LASK naďalej dominoval a hneď v úvode druhého dejstva zvýšil na 4:0 Adeniran, z ľavej strany šestnástky vypálil presne pod brvno.

    Šance Linzu stále pribúdali a vyloženú spálil z voleja pred bránou osamotený Ljubičič. Ďalšou tutovkou pohrdol Usor, v 62. minúte zblízka z prvej trafil Popoviča.

    Fotogaléria zo zápasu LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 4. kolo)
    Na snímke vľavo Suleiman Camara (Slovan) padá v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke hráči základnej jedenástky Slovana pózujú pred duelom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke zľava Cristian Martínez (Slovan) a Melayro Bogarde (Linz) bojujú o loptu v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    Na snímke zľava César Blackman (Slovan) a Melayro Bogarde (Linz) bojujú o loptu v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.
    45 fotografií
    LASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates with teammates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Moses Usor, left, and Slovan's Sandro Cruz challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic reacts after missing a chance to score during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Andres Andrade, left, and Slovan's Andraz Sporar challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Andres Andrade, left, and Slovan's Andraz Sporar challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Melayro Bogarde, center, controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran, center, celebrates with LASK's Sascha Horvath after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran celebrates with LASK's Sascha Horvath after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's head coach Yaya Toure gives instructions to his players during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Alemao heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan players pose ahead of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Xavier Mbuyamba heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Sascha Horvath, right, and Slovan's Cristian Martinez challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Alemao, right, heads the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic, center, celebrates with teammates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Robert Ljubicic, right, scores his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's head coach Dietmar Kuehbauer stands on the sidelines prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK players pose ahead of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran reacts during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Samuel Adeniran kicks the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's Andraz Sporar, center and LASK's Melayro Bogarde challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Kasper Jorgensen, right, scores his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXNa snímke lopta pred zápasom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke uprostred Robert Ljubičič (Linz) sa teší so spoluhráčmi z gólu na 3:0 počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke brankár Slovana Aleksandar Popovič, ktorého prekonáva hráč Linzu Robert Ljubičič (10) počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke hlavný tréner Slovana Yaya Touré gestikuluje počas zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Na snímke hráči Slovana (vpravo) a Linzu pózujú pred zápasom 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi.Slovan's head coach Yaya Toure, left, shakes hands with LASK's head coach Dietmar Kuehbauer at the end of the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan's goalkeeper Aleksandar Popovic makes a save in front of LASK's Christoph Lang during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK's Sasa Kalajdzic, front, and Slovan's Sahmkou Camara challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXLASK fans support their team during the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEXSlovan players leave the field after the Champions League opening phase soccer match between LASK and Slovan Bratislava in Linz, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Srbský brankár mal čo robiť a v 72. minúte vytesnil tesne vedľa brány strelu Kalajdžiča, ktorý o chvíľu neskôr zahodil aj ďalšiu vyloženú šancu, keď prestrelil bránu.

    Krátko po príchode z lavičky sa pred bránou dostal k lopte Barseghjan, ale Jungwirth si s jeho koncovkou poradil.

    Brankár Linzu zneškodnil aj ďalší pokus arménskeho krídelníka „belasých“, tentokrát tečovaný z priameho kopu v závere stretnutia.

    Zverenci Yayu Toureho v celom stretnutí výraznejšie nepotrápili LASK, ktorý si tak mohol vychutnať pohodlné víťazstvo.

    Hlasy po zápase

    Yaya Toure, tréner Slovana: „Hrali sme proti lepšiemu tímu. Som sklamaný, pretože sme si nevytvorili prakticky nič, chýbala nám agresivita. Inkasovali sme zo štandardných situácií, ťažko sa to prehĺta, ale musíme sa z toho poučiť a zlepšiť sa. Na tejto úrovni musíme byť agresívnejší. Som sklamaný, defenzívne reakcie nášho tímu v šestnástke, tam musíme byť častokrát na hrane. Boli sme na súpera až príliš dobrí. Keď sa dostaneme zo šestnátky, chcem vidieť, že chceme dať gól. Ale musíme sa z toho poučiť a uvidíme, či sa zlepšíme. Je to proces.“

    Andraž Šporar, kapitán a útočník Slovana: „Ťažko sa mi niečo hovorí. Prvý polčas bol spočiatku otvorený, šance mali obe mužstvá. Myslím si, že sme zápas nezačali až tak zle. Prvých 15 až 20 minút sme mali aj my dve príležitosti, hralo sa hore-dole. Potom sme však dostali tri góly zo štandardných situácií. Na úrovni Ligy majstrov si niečo také nemôžeme dovoliť. Všetko sa to zomlelo veľmi rýchlo. Za stavu 0:3 je už na tejto úrovni veľmi ťažké vrátiť sa do zápasu. V druhom polčase boli domáci jasne lepší, to musíme priznať. Veľmi ma mrzia tie štandardné situácie. Je to o koncentrácii, mentalite, dôraze a osobných súbojoch. Takto nemôžeme brániť ani v našej lige, nieto ešte v Lige majstrov.“

    Aleksandar Popovič, brankár Slovana: „Bol to ťažký zápas. Myslím si, že sme všetci dali do toho maximum, ale keď dostaneme v prvom polčase tri góly z troch štandardných situácií, nemáme tu čo robiť. Na tom musíme pracovať. Dva góly padli po rohových kopoch a jeden po priamom kope. Súper mal aj ďalšie šance, ale nie také stopercentné. Tri štandardné situácie rozhodli celý zápas. Vedeli sme, čo budú robiť, že sú priamočiary tím, ktorý po zisku lopty okamžite hrá dopredu. Vedeli sme, že s nimi musíme behať, ale dnes boli lepší. Musíme sa z toho poučiť a ísť ďalej.“

    Leo Hofstädter, stredopoliar Slovana: „Som rád, že som mohol debutovať v Lige majstrov. Bol to odmalička môj sen. V mládežníckej Lige majstrov hrám proti svojim rovesníkom a tu už proti skúseným hráčom, ktorí majú čo-to za sebou. Určite je to pre mňa veľká skúsenosť. Ťažký zápas, ťažká prehra, musíme sa poučiť a pôjdeme ďalej.“

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    21
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    22
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    24
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    27
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Slovan s ďalším debaklom a nulu má na konte už len jeden tím. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    ut 23:121
    Dietmar Kühbauer.
    po 16:53|4
    Je to zápas, ktorý nemá jasného favorita. Rakúšania po skalpe Sportingu varujú pred SlovanomPlným bodovým ziskom by si Linz mohol zvýšiť šance na umiestnenie v top 24.
    po 16:53|4
    Yaya Touré
    po 22:25|4
    Slovan má v Linzi veľkú šancu na historické body. Touré chce potešiť fanúšikov aj na diaľkuOba tímy cez víkend zvládli svoje ligové zápasy.
    po 22:25|4
    Fanúšikovia Slovana
    po 12:11|1
    Panuje neistota, Slovan musí čakať. Verdikt zo súdu príde na poslednú chvíľuSlovan sa odvolal proti trestu UEFA a čaká na rozhodnutie.
    po 12:11|1
    Fanúšikovia Slovana v Ríme.
    27.10.2026|5
    UEFA potrestala Slovan Bratislava. Za incidenty v Ríme príde nepríjemná ranaSlovan čelí disciplinárnemu trestu za správanie svojich fanúšikov.
    27.10.2026|5
    Na snímke vľavo Suleiman Camara (Slovan) padá v zápase 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v Linzi v utorok 3. novembra 2026. FOTO TASR - Pavel Neubauer - Rakúsko - šport - futbal - slovaciká - LM - Liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 4. - štvrté - ŠK Slovan Bratislava - LASK Linz
    ut 21:42
    Fotogaléria zo zápasu LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava (Liga majstrov, 4. kolo)
    ut 21:42
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Slovan s ďalším debaklom a nulu má na konte už len jeden tím. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov
    ut 23:121
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Slovan utŕžil hanbu aj v Rakúsku. Linz mal vybavené po prvom polčase