Portugalský druholigista šokuje Európu. V premiére vyhral a zapísal sa do histórie

Ešte pred niekoľkými mesiacmi mohli fanúšikovia Torreense o európskom futbale iba snívať. Klub z mesta Torres Vedras, približne 50 kilometrov od Lisabonu, však senzačne vyhral Portugalský pohár a vo štvrtok svoju futbalovú rozprávku posunul ešte ďalej.
Pri premiére v Európskej lige zvíťazil na ihrisku nórskeho Lilleströmu 2:1 a stal sa prvým tímom mimo najvyššej domácej súťaže, ktorý vyhral zápas v súčasnom formáte tejto súťaže.
Domáci mali viac loptu, no Torreense bolo nebezpečnejšie z protiútokov. Historicky prvý gól klubu v Európskej lige strelil Alex Alfaro, ktorý po centri Davida Bruna hlavou otvoril skóre.
Krátko po prestávke zvýšil Manu Pozo. Lilleström v závere znížil zásluhou Thomasa Lehneho Olsena a portugalský tím navyše po druhej žltej karte prišiel o Nuhu Jattu, tesný náskok však ubránil.
Európska cesta Torreense pritom vznikla za okolností, ktoré boli ešte pred rokom ťažko predstaviteľné.
Portugalskému futbalu dlhodobo dominujú Benfica, FC Porto a Sporting a priaznivci menších klubov často podporujú popri svojom miestnom mužstve aj jedného z trojice gigantov.
Medzi nimi bol aj 49-ročný hotelier Paulo Sarreira z Torres Vedras, ktorý má slabosť pre Benficu, no jeho skutočným klubom je Torreense.
Minulú sezónu však jeho klub dokázal niečo, čo sa dovtedy nepodarilo žiadnemu portugalskému tímu mimo najvyššej súťaže.
Vo finále pohára zdolal Sporting, pričom rozhodujúci gól v predĺžení strelil 38-ročný kapverdský obranca Stopira. Torreense sa stalo prvým druholigovým víťazom Portugalského pohára a získalo miestenku do Európskej ligy.
„Spomienky na finále proti Sportingu mám stále veľmi živé. Všetci moji priatelia z Torres Vedras, ktorí fandia Sportingu, chceli, aby vyhralo Torreense.
Plakali. Všetci na štadióne vedeli, že je to možné, ale to, že sa to naozaj stalo, bolo úplne šialené,“ spomínal Sarreira. Oslavy v centre mesta podľa neho pokračovali do tretej či štvrtej hodiny ráno za sprievodu ohňostrojov, hudby a príhovorov hráčov.
Dokonalý príbeh však dostal o štyri dni neskôr trpkú príchuť. Torreense nezvládlo baráž o postup proti Casa Pia a zostalo v druhej lige.
Svoju premiérovú európsku sezónu tak absolvuje ako druholigista. Paradoxne, jeho prvým súperom bol Lilleström, ktorý sa do Európy takisto kvalifikoval víťazstvom v domácom pohári ešte ako druholigový tím, medzičasom však postúpil do najvyššej nórskej súťaže.
Na Torreense čaká v Európskej lige úplne iný svet. V ligovej fáze sa stretne okrem iných s anglickým Sunderlandom, španielskym Realom Sociedad, Celticom Glasgow, Olympiakosom, Ferencvárosom či Lechom Poznaň.
Domáce zápasy navyše nemôže hrať na svojom štadióne Estádio Manuel Marques s kapacitou iba 2 500 divákov, pretože nespĺňa kritériá Európskej futbalovej únie (UEFA). Klub sa musí presunúť približne 80 kilometrov do Leirie.
Účasť v Európe môže byť pre malý klub nielen športovým, ale aj finančným zlomom. Za samotnú účasť v Európskej lige dostane Torreense 4,31 milióna eur, každé víťazstvo prináša ďalších 450-tisíc a remíza 150-tisíc eur.
Celková trhová hodnota jeho kádra pritom podľa Transfermarktu nedosahuje ani 20 miliónov eur.
História zároveň ukazuje, aké výnimočné je vidieť druholigový klub v tejto fáze európskych súťaží.
Od zrušenia Pohára víťazov pohárov v roku 1999 a zavedenia skupinovej fázy Pohára UEFA v roku 2004 sa do skupinovej alebo ligovej fázy európskej súťaže dostalo iba sedem tímov z nižších líg.
Okrem Torreense medzi ne patrili FC Vaduz, FC Zürich, Wigan Athletic, Birmingham City, Lausanne-Sport a Alemannia Aachen. Jedine Aachen sa dokázal dostať aj do vyraďovacej fázy.
Torreense je zatiaľ iba na začiatku svojej európskej cesty. Po senzačnom pohárovom triumfe však vo štvrtok pridalo ďalší zápis do klubovej histórie - prvý európsky zápas, prvé góly a okamžite aj prvé víťazstvo.