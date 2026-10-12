Tvrdý faul ostal bez karty a hráč má po sezóne. Lille zvažuje právne kroky

Tiago Santos
Tiago Santos (Autor: TASR/AP)
TASR|12. okt 2026 o 22:40
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Klub označil zákrok za nekontrolovaný a nebezpečný.

Francúzsky futbalový klub OSC Lille zvažuje právne kroky v súvislosti s vážnym zranením obrancu Tiaga Santosa.

Dvadsaťštyriročný Portugalčan si v sobotňajšom ligovom zápase proti Le Havre (1:0) pretrhol predný skrížený väz v pravom kolene a podľa klubu príde o zvyšok sezóny.

Santos utrpel zranenie po zákroku stredopoliara Le Havre Amira Richardsona, ktorý zaň nedostal žltú ani červenú kartu.

Lille označilo zákrok za „nekontrolovaný a nebezpečný“ a naznačilo, že mal byť potrestaný priamym vylúčením.

Klub požiadal vedenie francúzskej ligy a futbalového zväzu o vysvetlenie postupu rozhodcov a systému VAR pri posudzovaní incidentu. Zároveň vyzval ligu, aby prípad postúpila disciplinárnej komisii.

VIDEO: Faul na Tiaga Santosa

„Okolnosti incidentu a absencia akéhokoľvek trestu vyvolávajú v našom klube vážne otázky,“ uviedlo Lille vo vyhlásení.

Pre bývalého portugalského reprezentanta do 21 rokov ide už o druhé vážne zranenie kolena.

V októbri 2024 si pretrhol predný skrížený väz v ľavom kolene. Lille je po sobotňajšom víťazstve nad Le Havre na druhom mieste francúzskej Ligue 1 a v utorok nastúpi v Lige majstrov na ihrisku Arsenalu Londýn.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Tiago Santos
    Tiago Santos
    Tvrdý faul ostal bez karty a hráč má po sezóne. Lille zvažuje právne kroky
    po 22:40
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