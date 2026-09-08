ONLINE: Lille OSC - Real Betis dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Futbalisti Lille OSC a Real Betis dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Lille OSC - Real Betis dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
08.09.2026 o 21:00
1. kolo
Lille
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Betis
Prehľad
Rozhodca: Georgi Kabakov (BUL).
Prenos
O dnešný zápas sa postará rozhodcovská trojica z Bulharska, na čele s hlavným Georgim Kabakovom. Na čiarach mu budú asistovať krajania Martin Margaritov a Martin Venev.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Ligy majstrov, keď sa v rámci 1. kola proti sebe postaví FC Lille OSC a Real Betis.
Francúzske Lille prežilo najlepšie obdobie za posledné roky a deviatykrát v histórii mieri do Ligy majstrov. Výborné meno v Európe si spravilo už minulý ročník postupom do osemfinále Európskej ligy. Mužstvo prevzal Davide Ancelotti, syn slávneho Carla, a pod jeho vedením tím v úvode sezóny ešte neprehral. Sebavedomie mu dodala aj nedávna remíza 2:2 s hviezdnym PSG.
Real Betis sa do najprestížnejšej súťaže vracia po dlhých 21 rokoch. Pre skúseného trénera Manuela Pellegriniho ide už o štvrtý klub, ktorý do Ligy majstrov priviedol. Španielsky tím prichádza povzbudený skvelým štartom v domácej lige, kde naposledy skolil Real Madrid 1:0. Jedinou slabinou hostí zostávajú zápasy na pôde súperov, keďže z posledných desiatich výjazdov dokázali vyhrať iba dvakrát.
Francúzske Lille prežilo najlepšie obdobie za posledné roky a deviatykrát v histórii mieri do Ligy majstrov. Výborné meno v Európe si spravilo už minulý ročník postupom do osemfinále Európskej ligy. Mužstvo prevzal Davide Ancelotti, syn slávneho Carla, a pod jeho vedením tím v úvode sezóny ešte neprehral. Sebavedomie mu dodala aj nedávna remíza 2:2 s hviezdnym PSG.
Real Betis sa do najprestížnejšej súťaže vracia po dlhých 21 rokoch. Pre skúseného trénera Manuela Pellegriniho ide už o štvrtý klub, ktorý do Ligy majstrov priviedol. Španielsky tím prichádza povzbudený skvelým štartom v domácej lige, kde naposledy skolil Real Madrid 1:0. Jedinou slabinou hostí zostávajú zápasy na pôde súperov, keďže z posledných desiatich výjazdov dokázali vyhrať iba dvakrát.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
BruggyBRU
0
0
0
0
0:0
0
2
Aston VillaAVL
0
0
0
0
0:0
0
3
DortmundBVB
0
0
0
0
0:0
0
4
Manchester CityMCI
0
0
0
0
0:0
0
5
LilleLIL
0
0
0
0
0:0
0
6
Real MadridRMA
0
0
0
0
0:0
0
7
Inter MilánoINT
0
0
0
0
0:0
0
8
BarcelonaBAR
0
0
0
0
0:0
0
9
FeyenoordFEY
0
0
0
0
0:0
0
10
StuttgartSTU
0
0
0
0
0:0
0
11
LiverpoolLIV
0
0
0
0
0:0
0
12
Atlético MadridATM
0
0
0
0
0:0
0
13
ArsenalARS
0
0
0
0
0:0
0
14
PSGPSG
0
0
0
0
0:0
0
15
SportingSPO
0
0
0
0
0:0
0
16
PSVPSV
0
0
0
0
0:0
0
17
Bayern MníchovFCB
0
0
0
0
0:0
0
18
RB LipskoLEI
0
0
0
0
0:0
0
19
Slovan BratislavaSLB
0
0
0
0
0:0
0
20
AEKAEK
0
0
0
0
0:0
0
21
LASKLSK
0
0
0
0
0:0
0
22
VillarrealVIL
0
0
0
0
0:0
0
23
PortoPOR
0
0
0
0
0:0
0
24
BetisBET
0
0
0
0
0:0
0
25
VikingVIK
0
0
0
0
0:0
0
26
NeapolNAP
0
0
0
0
0:0
0
27
GalatasarayGAL
0
0
0
0
0:0
0
28
ŠachtarSHK
0
0
0
0
0:0
0
29
FenerbahceFEN
0
0
0
0
0:0
0
30
AS RímROM
0
0
0
0
0:0
0
31
Bodo GlimtBOD
0
0
0
0
0:0
0
32
SabahSAB
0
0
0
0
0:0
0
33
Manchester UnitedMUN
0
0
0
0
0:0
0
34
SlaviaSLA
0
0
0
0
0:0
0
35
LensLEN
0
0
0
0
0:0
0
36
ComoCOM
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body