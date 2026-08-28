Paríž pokračuje v rozpačitom začiatku sezóny. Hrozbu prehry odvrátil v nadstavení

Záber zo zápasu Lille - Paríž
Záber zo zápasu Lille - Paríž (Autor: X/Paris Saint-Germain)
TASR|28. aug 2026 o 23:06
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Favorit stiahol dvojgólové manko.

Ligue 1 - 2. kolo

OSC Lille - Paríž Saint-Germain 2:2 (1:0)

Góly: 21. Haraldsson, 84. Bakwa - 90+1. Vitinha, 90+5

Futbalisti OSC Lille remizovali v 2. kole francúzskej Ligue 1 s úradujúcim šampiónom Parížom Saint-Germain 2:2.

Oba tímy budú súpermi Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Lille viedlo po góloch Islanďana Hakona Arnara Haraldssona a Dilana Bakwu 2:0, no PSG v nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal zásluhou Vitinhu a Marquinhosa.

Parížu sa zatiaľ v novej sezóne nedarí podľa predstáv. V úvodnom kole iba remizoval so Stade Rennes 2:2, keď bod pre dvojnásobného víťaza Ligy majstrov zachránil vo svojom premiérovom zápase v novom drese Španiel Ferran Torres.

V dueli o francúzsky Superpohár podľahli zverenci trénera Luisa Enriqueho Racingu Lens.

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Záber zo zápasu Lille - Paríž
    Záber zo zápasu Lille - Paríž
    Paríž pokračuje v rozpačitom začiatku sezóny. Hrozbu prehry odvrátil v nadstavení
    dnes 23:06
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