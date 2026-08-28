Paríž pokračuje v rozpačitom začiatku sezóny. Hrozbu prehry odvrátil v nadstavení

Ligue 1 - 2. kolo
OSC Lille - Paríž Saint-Germain 2:2 (1:0)
Góly: 21. Haraldsson, 84. Bakwa - 90+1. Vitinha, 90+5
Futbalisti OSC Lille remizovali v 2. kole francúzskej Ligue 1 s úradujúcim šampiónom Parížom Saint-Germain 2:2.
Oba tímy budú súpermi Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Lille viedlo po góloch Islanďana Hakona Arnara Haraldssona a Dilana Bakwu 2:0, no PSG v nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal zásluhou Vitinhu a Marquinhosa.
Parížu sa zatiaľ v novej sezóne nedarí podľa predstáv. V úvodnom kole iba remizoval so Stade Rennes 2:2, keď bod pre dvojnásobného víťaza Ligy majstrov zachránil vo svojom premiérovom zápase v novom drese Španiel Ferran Torres.
V dueli o francúzsky Superpohár podľahli zverenci trénera Luisa Enriqueho Racingu Lens.