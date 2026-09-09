Súperi Slovana predviedli drámu. Červená karta, rekord Francúza a úspešný návrat Betisu

    Lille
    Lille
    Liga majstrov
    08.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    2 - 3
    2:1
    Betis
    Betis
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    Momentka zo zápasu Betis - Lille.
    Momentka zo zápasu Betis - Lille. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. sep 2026 o 11:03
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    Skazu domácich dokonal ich stredopoliar Ethan Mbappé.

    Súperi futbalistov ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov Lille a Real Betis odštartovali skupinovú fázu vzájomným súbojom, ktorý vyznel pre španielsky tím.

    Betis prehrával 0:1 aj 1:2, no napokon získal tri body a ideálnym spôsobom oslávil návrat do prestížnej súťaže po 12 rokoch.

    Pellegrini: Musíme ukazovať náš charakter

    „Začali sme správnym spôsobom a dúfame, že v tom budeme pokračovať. Musíme naďalej ukazovať náš charakter a vieru, že sem patríme,“ poznamenal tréner Betisu Manuel Pellegrini.

    Hráči Lille mali za sebou úspešný štart do francúzskej Ligue 1, v ktorej získali v troch zápasoch sedem bodov. Sľubne začali aj duel proti Realu Betis, v ktorom ich do vedenia poslal Ajase Ueda.

    VIDEO: Zostrih zápasu Lille - Real Betis

    Na vyrovnávajúci gól Marca Bartru dokázal prudkou hlavičkou odpovedať Alexsandro, ktorý v 36. minúte vrátil domácim náskok. Druhý polčas však vyznel pre hostí. Bartra opäť vyrovnal a krátko na to sa stal hrdinom hostí Troy Parrott.

    Dvadsaťštyriročný útočník, ktorý prišiel do Betisu počas leta z Alkmaaru, nadviazal na víťazný gól proti Realu Madrid z uplynulého zápasu La ligy a po individuálnej akcii prekonal brankára Lille - 3:2.

    „Som z neho naozaj šťastný. Streliť dva góly v dvoch zápasoch je pre neho obrovská vec. Čo sa týka Marca Bartru, má veľa skúseností a dnes večer dokázal na ihrisku ukázať všetku svoju kvalitu,“ povedal Pellegrini podľa uefa.com.

    Skazu domácich dokonal ich stredopoliar Ethan Mbappé, ktorý predtým v úvode zápasu ideálne odcentroval na prvý gól Lille.

    VIDEO: Červená karta pre Mbappého

    V 56. minúte však mimo súboja o loptu zasiahol lakťom do hlavy obrancu hostí Natana a hlavný rozhodca mu dal po intervencii VAR-u červenú kartu.

    Dynamika hry sa menila, povedal tréner Lille

    „Začiatok druhého polčasu bol pre nás ťažký. Boli tam prechody, ktoré sme mohli zvládnuť lepšie.

    Dynamika hry sa rýchlo menila, ale taký je futbal. To nám pomôže v budúcnosti,“ poznamenal tréner Lille Davide Ancelotti.

    Oslabení domáci sa proti rozbehnutému Betisu nedokázali vzchopiť a hostia si tesné víťazstvo postrážili.

    Vo veľkej miere sme dominovali

    „Myslím si, že sa nám podarilo kontrolovať veľkú časť zápasu. Ak sa pozriete na štatistiky, ukazujú, že sme vo veľkej miere dominovali, a to dokazuje, že sme schopní vnútiť náš štýl ostatným tímom,“ uviedol Pellegrini, ktorého tešil úspešný návrat tímu do Ligy majstrov:

    „Už sú to roky, čo sme hrali v tejto súťaži. Včera sme povedali, že kvalifikácia nie je konečný cieľ. Chceli sme ukázať, že si ju zaslúžime a že sem patríme.

    Tímu sa podarilo ukázať charakter potrebný na to, aby túto sezónu Ligy majstrov začal čo najlepším spôsobom.“

    Útočník Lille Olivier Giroud sa stal vo veku 39 rokov a 343 dní najstarším francúzskym hráčom, ktorý nastúpil v Lige majstrov UEFA.

    Prekonal tým rekord brankára Monaka Jeana-Luca Ettoriho, ktorý mal 38 rokov a 272 dní, keď v apríli 1994 nastúpil proti AC Miláno.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    3
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    4
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    6
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    7
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    32
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    33
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    34
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    35
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    36
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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