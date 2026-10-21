ONLINE: Lille OSC - Galatasaray Istanbul dnes, Liga majstrov LIVE (3. kolo)

Futbalisti Lille OSC a Galatasaray Istanbul dnes hrajú zápas 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Lille OSC - Galatasaray Istanbul dnes LIVE (Liga majstrov, 3. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
21.10.2026 o 18:45
3. kolo
Lille
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Galatasaray
Prehľad
Rozhodca: Obrenovič – Praprotnik, Žunič (SVN).
Prenos
Vzájemné zápasy (H2H):
Oba týmy se na evropské scéně utkávají poprvé, mírným favoritem jsou dle kurzů domácí fotbalisté francouzského celku.
Oba týmy se na evropské scéně utkávají poprvé, mírným favoritem jsou dle kurzů domácí fotbalisté francouzského celku.
Galatasaray Istanbul:
Ani turecký tým nemá v letošním ročníku Ligy mistrů na kontě žádný bod. Po úvodní porážce 1:3 na hřišti Sportingu Lisabon se sice hecoval na zápas proti Barceloně, té ovšem po vedení nakonec podlehl 1:4. Na evropský neúspěch dokázal Galatasaray zareagovat v domácí soutěži, kde v sobotu zvítězil 1:0 na hřišti Gençlerbirliği. Hlavní ofenzivní hvězdou zůstává Victor Osimhen, pro kterého půjde o duel proti bývalému celku. V sezoně 19/20 nastřílel v 38 utkáních za Lille 18 branek.
Lille:
Francouzský celek potřebuje po dvou porážkách v úvodu ligové fáze Ligy mistrů zabrat. Nejprve doma podlehlo Realu Betis 2:3 a následně nestačilo na londýnský Arsenal, kterému na jeho hřišti podlehlo 0:3. V lize navíc před tímto duelem Lille pouze remizovalo s Brestem, když se o jedinou branku postaral Olivier Giroud z penalty. Domácí ale může těšit, že v posledních osmi domácích zápasech Ligy mistrů pokaždé dokázalo vstřelit branku.
Zdravím vás u sledování našeho on-line textového komentáře u středečního programu Ligy mistrů. V podvečerním čase se doma přestaví Lille, které vyzve Galatasaray Istanbul.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.
Liga majstrov - streda, 21. október 2026
21.10. 18:45
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 18:45
Como
vs.
Manchester United
Giuseppe Sinigaglia | Como
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Lille
vs.
Galatasaray
Stade Pierre-Mauroy | Lille
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Betis
vs.
Feyenoord
Stadium La Cartuja | Sevilla
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Bruggy
vs.
Lens
Jan Breydel Stadion | Bruggy
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Aston Villa
vs.
Viking
Villa Park | Birmingham
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Sporting
vs.
LASK
Estádio José Alvalade | Lisabon
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Inter Miláno
vs.
Šachtar
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
| Ligová fáza | 3. kolo
21.10. 21:00
Real Madrid
vs.
RB Lipsko
Santiago Bernabéu | Madrid
| Ligová fáza | 3. kolo
Bayern Mníchov
vs.
Arsenal
Allianz Arena | Mníchov
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
3
3
0
0
14:5
9
V
V
V
2
LiverpoolLIV
3
3
0
0
12:7
9
V
V
V
3
StuttgartSTU
3
2
1
0
7:2
7
R
V
V
4
Aston VillaAVL
2
2
0
0
9:2
6
V
V
5
BarcelonaBAR
3
2
0
1
11:6
6
P
V
V
6
Manchester CityMCI
3
2
0
1
9:5
6
V
P
V
7
SportingSPO
2
2
0
0
5:1
6
V
V
8
ArsenalARS
2
2
0
0
4:0
6
V
V
9
Real MadridRMA
2
2
0
0
6:4
6
V
V
10
BetisBET
2
2
0
0
6:4
6
V
V
11
DortmundBVB
3
2
0
1
5:4
6
V
P
V
12
Bayern MníchovFCB
2
1
1
0
8:3
4
R
V
13
AS RímROM
3
1
1
1
8:5
4
V
P
R
14
ŠachtarSHK
2
1
1
0
4:2
4
V
R
15
Atlético MadridATM
3
1
1
1
4:3
4
R
V
P
16
PSVPSV
3
1
1
1
2:2
4
V
P
R
17
ComoCOM
2
1
0
1
6:4
3
P
V
18
Manchester UnitedMUN
2
1
0
1
4:2
3
P
V
19
VillarrealVIL
3
1
0
2
8:8
3
P
V
P
20
BruggyBRU
2
1
0
1
6:6
3
V
P
21
LensLEN
2
1
0
1
3:4
3
P
V
22
NeapolNAP
3
1
0
2
5:7
3
V
P
P
23
RB LipskoLEI
2
1
0
1
2:4
3
V
P
24
FeyenoordFEY
2
1
0
1
4:7
3
V
P
25
SabahSAB
3
1
0
2
3:6
3
P
V
P
26
Bodo GlimtBOD
3
1
0
2
4:9
3
P
V
P
27
AEKAEK
3
1
0
2
3:8
3
P
P
V
28
FenerbahceFEN
3
0
2
1
3:9
2
R
P
R
29
VikingVIK
2
0
1
1
4:6
1
R
P
30
SlaviaSLA
3
0
1
2
4:7
1
R
P
P
31
Inter MilánoINT
2
0
0
2
4:6
0
P
P
32
LASKLSK
2
0
0
2
3:7
0
P
P
33
PortoPOR
3
0
0
3
2:6
0
P
P
P
34
LilleLIL
2
0
0
2
2:6
0
P
P
35
GalatasarayGAL
2
0
0
2
2:7
0
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
3
0
0
3
1:13
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body