Mládežnícky futbal je bez peňazí. ÚLK posiela ministerstvu otvorenú výzvu

Členovia Únie ligových klubov vydali vo štvrtok verejné vyhlásenie účastníkov futbalovej Niké ligy, ktoré adresovali Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR (MCRŠ).
Požadujú v ňom uvoľnenie pozastavených finančných prostriedkov Slovenskému futbalovému zväzu (SFZ) určených pre fungovanie akadémií či na financovanie trénerov.
Stanovisko ÚLK v plnom znení bez redakčných úprav
Pozastavené financovanie Slovenského futbalového zväzu zo strany Ministerstva cestovného ruchu a športu vážne ohrozuje fungovanie mládežníckeho futbalu na Slovensku.
Profesionálne futbalové kluby združené v Únii ligových klubov žiadajú zástupcov Ministerstva cestovného ruchu a športu, aby účelovo viazané prostriedky, určené pre akadémie, trénerov či reprezentácie, boli uvoľnené pre potreby ich riadneho fungovania.
Dostali sme sa do situácie, keď sa mládežnícky futbal na Slovensku, vrátane trénerov, stal rukojemníkom politického sporu. Sporu, ktorý nemá víťaza, len porazených.
Je nepochopiteľné, že rukojemníkmi sú práve tí, ktorí predstavujú budúcnosť najväčšieho športového hnutia a tí, ktorí sa podieľajú na ich výchove. Hodiny strávené na ihriskách s deťmi nás všetkých nemôžu byť odmenené iba čiastočne prostredníctvom futbalových klubov.
Štát sa predsa riadne zaviazal prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu podporovať práve mládežnícky futbal. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sú účelovo viazané, a tak ani nemôžu byť iným spôsobom využité, by mali skončiť v akadémiách, útvaroch talentovanej mládeže či v amatérskych kluboch.
Kluboví a reprezentační tréneri už niekoľko mesiacov nedostali časť mzdy, ktorú im má prostredníctvom SFZ poslať Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Podporujeme ich požiadavky, pretože spoločným záujmom nás všetkých by malo byť zvyšovať kvalitu mládežníckeho futbalu a podporiť lepšie ohodnotenie trénerov, ktorí sú športovými „učiteľmi“ našich detí.
Dnes sme sa, žiaľ, dostali do roviny osobných či právnych sporov a legislatívnych kľučiek. Akadémie, tréneri, chcú len to, na čo majú podľa svojich zmlúv nárok. Preto žiadame Ministerstvo cestovného ruchu a športu, aby boli účelovo viazané finančné prostriedky uvoľnené.
Zároveň vyzývame na maximálnu transparentnosť a plnú súčinnosť oboch strán sporu tak, aby sa predišlo nezvratným škodám na slovenskom futbale.