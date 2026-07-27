Víťazný debut trénera Fodreka v Česku: Klamal by som, keby som nemal radosť

Branislav Fodrek
Branislav Fodrek (Autor: Jarda Appeltauer/fcslovanliberec.cz)
TASR|27. júl 2026 o 08:36
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Liberec v úvodnom kole zdolal jedného z kandidátov na titul.

Slovenský futbalový tréner Branislav Fodrek má za sebou víťaznú súťažnú premiéru na lavičke Slovana Liberec.

V úvodnom kole nového ročníka českej najvyššej súťaže zdolal jeho tím jedného z kandidátov na majstrovský titul - Viktoriu Plzeň, hladko 3:1.

Pre Liberec je výhra o to cennejšia, pretože sa podarila na trávniku súpera.

Fodrek: Žiaden individuálny výkon nebol slabý

„Prišli sme s pokorou a rešpektom, ale zároveň sme podali sebavedomý výkon. Žiaden individuálny výkon nebol slabý a chalani všetko odmakali.

Už v prvom polčase sme mohli viesť vyšším rozdielom. Domáci síce vyrovnali z penalty, ale naši hráči ukázali mentálnu silu a strhli víťazstvo na svoju stranu.

Všetky tri body sú úplne zaslúžené,“ zhodnotil pre idnes.cz Fodrek víkendový duel.

VIDEO: Zostrih zápasu Plzeň - Liberec

Štyridsaťpäťročný slovenský kouč pôsobil v predchádzajúcom ročníku v Dunajskej Strede. Do Liberca prišiel pred niečo vyše mesiacom, keď pred začiatkom letnej prípravy klub odvolal Radoslava Kováča.

Stále zostávame nohami na zemi

„Klamal by som, keby som z tejto premiéry nemal radosť. Mám, ale nie je to o mne, ale o klube a hráčoch, ktorí odmakali celú prípravu a v Plzni si za tým išli od prvej minúty.

Je z toho pekné víťazstvo, ale stále zostávame nohami na zemi. Nepreceňujeme ho, už sa pozeráme dopredu,“ vyhlásil tréner Liberca.

VIDEO: Fodrek po triumfe nad Plzňou

Vinou zlého konca predchádzajúcej sezóny zostal Slovan bez účasti v európskych súťažiach. Úspešný vstup do ligovej sezóny je pre tím potrebným impulzom.

K triumfu prispel gólom a asistenciou navyše slovenský stredopoliar Patrik Dulay.

„Toto víťazstvo dodá mužstvu motiváciu a sebavedomie, cez týždeň sa určite bude lepšie pracovať.

Už sa pozeráme na duel s Teplicami, v ktorom budeme chcieť potvrdiť zisk troch bodov z Plzne,“ dodal Fodrek po víťazstve.

Tabuľka českej Chance ligy

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    Branislav Fodrek
    Branislav Fodrek
    Víťazný debut trénera Fodreka v Česku: Klamal by som, keby som nemal radosť
    dnes 08:36
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