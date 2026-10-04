Pred duelom s Čechmi prišla zmena v anglickej nominácii. Povolali mladíka z City

Nomináciu anglických futbalistov pred utorkovým zápasom Ligy národov proti českému tímu vo Wembley doplnil obranca Rico Lewis.
Dvadsaťjedenročný krajný obranca Manchesteru City sa pripojil k reprezentačnému „áčku“ z výberu do 21 rokov, ktorému pomohol k postupu na majstrovstvá Európy. Anglická futbalová asociácia o tom informovala na svojej webovej stránke.
Lewis má doteraz v seniorskej reprezentácii na konte päť štartov, naposledy nastúpil predvlani v novembri.
Mladík z Manchesteru City hrá prevažne na pozícii pravého obrancu, posledný zápas za reprezentáciu do 21 rokov však odohral na opačnej strane obrany, kde má „áčko“ momentálne problémy.
Kvôli zraneniu opustil mužstvo už pred sobotňajším zápasom v Chorvátsku Nico O´Reilly a tréner Thomas Tuchel mal k dispozícii jediného „čistokrvného“ ľavého obrancu Lewise Halla.
Český tím sa v nedeľu popoludní presunie na zápas v Anglicku z Ovieda, kde v sobotu prehral s úradujúcimi majstrami sveta zo Španielska 1:3.
Asistent trénera Slavie Zdeněk Houštecký povedal serveru sport.cz, že po zápase má problémy obranca Pražanov Štěpán Chaloupek, s reprezentáciou však pred odletom do Londýna zatiaľ zostáva.
Od národného mužstva sa skôr neodpojí, pretože by sa musel komplikovane vracať do Česka po vlastnej osi.
Angličania nastúpia do utorkového zápasu po sobotňajšom drvivom víťazstve 7:0 v Chorvátsku.
Bronzoví medailisti sa proti českému tímu pokúsia nadviazať na víťazstvo 2:0 z Prahy z uplynulého utorka.
V tabuľke skupiny A3 majú zatiaľ šesť bodov a patrí im druhé miesto za suverénnym Španielskom.
Český tím vo všetkých troch doterajších zápasoch prehral a bude sa usilovať o prvý bodový zisk pod vedením nového španielskeho trénera Santiho Deníu.