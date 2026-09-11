Newcastle si poistil jednu zo svojich mladých opôr. Som naozaj hrdý, hovorí obranca

Anglický futbalista Lewis Hall sa s Newcastlom United dohodol na predĺžení zmluvy do roku 2031.
Dvadsaťdvaročný obranca mal v Newcastli kontrakt ešte na tri roky, ten však predĺžil a okrem vylepšených podmienok sa podľa The Athletic v zmluve nenachádza ani výstupná klauzula.
O odchovanca akadémie londýnskej Chelsea mal počas leta záujem Manchester United, klub zo severu Anglicka však odmietol všetky ponuky. Nová zmluva tak umožňuje Newcastlu byť v prípade ďalšieho záujmu v silnej pozícii.
Hall odohral od príchodu v roku 2023 za Newcastle 106 zápasov a je súčasťou mladej skupiny hráčov „magpies“, na ktorej chce vedenie stavať do budúcna.
Dlhoročný kontrakt podpísal v máji aj 20-ročný stredopoliar Lewis Miley a počas leta klub posilnilo osem hráčov vo veku 24 rokov alebo menej.
„Som naozaj hrdý, že môžem hrať za Newcastle a reprezentovať jeho fanúšikov. Viem, ako veľa pre nich tento klub znamená.
S klubom ma spája rodinné puto, čo je pre nás všetkých nesmierne dôležité,“ vyjadril sa Angličan podľa webovej stránky Newcastlu.
Hall sa síce narodil na juhu krajiny, no od malička je fanúšikom Newcastlu. Jeho otec totiž pochádza práve z okolia tohto mesta.