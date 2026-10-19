Schick vytvoril nový gólový rekord Leverkusenu: Samozrejme, veľmi ma to teší

Futbalisti Freiburgu utrpeli v nedeľu prvú prehru v sezóne. V 6. kole čakal finalistu Európskej ligy z minulej sezóny náročný zápas na pôde Bayeru Leverkusen, ktorému podľahli 1:2.
Víťazný gól strelil český útočník Patrik Schick a stal sa prvým hráčom v histórii Leverkusenu s gólom v každom z prvých šiestich duelov novej sezóny.
Po štvrtkových víťazstvách oboch tímov v európskych súťažiach to spočiatku vyzeralo, že k zápasu pristúpia opatrne.
VIDEO: Zostrih zápasu Leverkusen - Freiburg
Avšak už po menej ako 15 minútach hostia využili medzeru v obrane Leverkusenu a presadil sa Derry Scherhant.
Leverkusen však na inkasovaný gól rýchlo zareagoval. Schick posunul pätičkou loptu talentovanému Ibrahimovi Mazovi a ten vyrovnal.
Vďaka solídnej obrannej práci si tímy len ťažko vytvárali príležitosti. Po prestávke mali domáci dve sľubné šance, no ujalo sa až zakončenie Schicka v 76. minúte.
Čech skóroval vo štvrtok dvakrát do siete Lechu Poznaň a v nedeľu pridal šiesty gól v šiestom ligovom stretnutí.
Najhlavnejšie bolo víťazstvo
„Počul som o rekorde. Samozrejme, veľmi ma to teší, ale najhlavnejšie bolo dnešné víťazstvo. Je dôležité pre vývoj v tabuľke. Postupne sa zlepšujeme a na ihrisku je to vidieť, už nerobíme také jednoduché chyby,“ povedal Schick podľa agentúry DPA.
Pri druhom góle si hráči Leverkusenu vymenili roly a Maza po sóle našiel Schicka. „Bola to veľká zábava, najmä proti takému silnému súperovi. Freiburg si zaslúži obrovský rešpekt, ale my sme ukázali, čoho sme schopní.
So ´Schickym´ si začíname celkom dobre rozumieť. Čím viac času spolu trávime, tým je to lepšie. Momentálne nám to ide celkom dobre,“ uviedol 20-ročný Alžírčan.
Freiburg vstupoval do zápasu ako líder súťaže a podľa trénera Juliana Schustera mu prehra pomôže poučiť sa z jednoduchých chýb.
Podali sme dobrý výkon proti silnému súperovi
„Prehre sa dalo predísť. Mrzí ma, že dnes odchádzame bez bodu, hoci sme po väčšinu zápasu podali dobrý výkon proti veľmi silnému súperovi.
V konečnom dôsledku to nemusí znamenať, že Leverkusen odíde z ihriska ako víťaz,“ uviedol Schuster.
V ďalšom kole privítajú jeho zverenci Bayern Mníchov a počas týždňa ich ešte čaká náročný duel v Konferenčnej lige na pôde Monaka.
Tréner národného tímu Jürgen Klopp, ktorý zápas sledoval z tribúny, bol svedkom toho, ako rozhodca prerušil zápas už po troch minútach.
Som maximálne otvorený protestom
Na protest proti obmedzeniam týkajúcim sa predmetov povolených na štadióne v Leverkusene hodili hosťujúci fanúšikovia na hraciu plochu tenisové loptičky.
Viditeľne nahnevaný Schuster sa vydal smerom k sektoru hostí a vyjadril svoj hnev. „Som maximálne otvorený protestom.
Rád počúvam a viem prejaviť pochopenie. Čo však nedokážem pochopiť, je ovplyvňovanie priebehu zápasu. To už je podľa môjho názoru cez čiaru,“ vyjadril sa Schuster.
Po prekvapujúcej prehre s nováčikom z Elversbergu v úvodnom zápase sezóny získal Leverkusen doteraz 13 z možných 18 bodov a nachádza sa na štvrtom mieste.
Rovnaký počet bodov má tretí Freiburg. Oba tímy strácajú bod na prvý Bayern Mníchov a druhú Borussiu Dortmund.