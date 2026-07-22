Leo Sauer môže zamieriť do Bundesligy. Feyenoord mal určiť cenu slovenského krídelníka

Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer by mohol prestúpiť do nemeckej Bundesligy. O dvadsaťročného krídelníka Feyenoordu Rotterdam majú podľa tamojších médií záujem VfB Stuttgart a TSG 1899 Hoffenheim.
Podľa magazínu Sport Bild zaradil Sauerovo meno na zoznam možných posíl účastník Ligy majstrov zo Stuttgartu, ktorý chce rozšíriť možnosti v ofenzíve.
Slovenský hráč by do herného štýlu mužstva zapadol podľa zdroja vďaka svojej rýchlosti a kvalitnému driblingu.
Feyenoord zaňho údajne požaduje približne sedem miliónov eur. Sauer má s holandským klubom zmluvu do roku 2028.
Stuttgart však potrebuje pred príchodom ďalších hráčov zúžiť káder, v ktorom má viac ako 30 futbalistov. Do boja o Sauera sa už predtým zapojil aj Hoffenheim.
Televízia Sky informovala, že predstavitelia TSG už uzavreli rokovania s hráčom a dosiahli s ním ústnu dohodu.
Prípadná zmluva by mala platiť do roku 2031, kluby sa však na podmienkach prestupu zatiaľ nedohodli. Hoffenheim sa zaujíma aj o Adama Daghima z Red Bullu Salzburg.
Leo Sauer na seba nemeckých pozorovateľov výraznejšie upozornil v septembri 2025, keď pomohol Slovensku k prekvapujúcemu víťazstvu 2:0 nad Nemeckom v kvalifikácii MS.
Na ľavom krídle patril k najlepším hráčom domáceho tímu a robil problémy nemeckému pravému obrancovi Nnamdimu Collinsovi.