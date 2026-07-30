Keď hral v Stuttgarte minulý rok, bol to pre neho wow efekt. Sauer sa už teší na atmosféru aj tím

Leo Sauer.
Leo Sauer. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. júl 2026 o 11:25
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Sauer podpísal s účastníkom nemeckej Bundesligy päťročný kontrakt.

Slovenského futbalového reprezentanta Lea Sauera čaká nová kariérna výzva. Po viac ako trojročnom pôsobení v Holandsku si teraz zahrá za VfB Stuttgart najvyššiu nemeckú súťaž.

Dvadsaťročný krídelník chce dopomôcť klubu v novej sezóne k úspechom vo všetkých troch súťažiach, v ktorých sa predstaví.

Reprezentant Slovenska už pozná štadión v Stuttgarte, v novembri 2025 prehral v Európskej lige ešte vo farbách Feyenoordu Rotterdam s VfB 0:2.

„Na tú atmosféru si pamätám veľmi dobre, bolo to hlučné a výnimočné, čo robí futbal futbalom. Mám takúto atmosféru rád, bol to pre mňa wow efekt.

O to viac sa teším, že to budem zažívať častejšie,“ vyjadrila sa čerstvá posila Stuttgartu pre oficiálnu klubovú webstránku.

Sauer podpísal s účastníkom nemeckej Bundesligy päťročný kontrakt, podľa niektorých médií zinkasoval za prestup Feyenoord 15 miliónov eur.

„Skvelý pocit, že môžem byť súčasťou významného klubu. VfB má veľkú tradíciu a obrovskú základňu fanúšikov.

Nemôžem sa dočkať, kedy spoznám všetkých svojich spoluhráčov a prvýkrát nastúpim za nový klub. Mojím cieľom je dosiahnuť so Stuttgartom čo najväčší úspech vo všetkých troch súťažiach,“ vyhlásil Sauer.

Talentovaný mladík si vo Feyenoorde vybudoval pevné miesto v základnej zostave, v predchádzajúcom ročníku zaznamenal štyri presné zásahy. V závere ročníka však absentoval pre svalové zranenie.

„Som veľmi vďačný za to, akým vývojom som si prešiel a koľko herného času som mohol nazbierať v Eredevisie. Teraz som šťastný, že môžem urobiť ďalší krok. Prestup do Bundesligy je niečo úžasné. Teším sa na novú výzvu.

Úroveň ligy je ešte o stupeň vyššia v porovnaní s Holandskom. Je to súťaž s vysokou intenzitou a mnohými veľmi dobrými hráčmi a tímami. Chcem sa krok po kroku zlepšovať,“ načrtol reprezentant Slovenska svoje ciele a ambície v novom klubovom pôsobisku.

Stuttgart sa v predchádzajúcom ročníku Bundesligy umiestnil na štvrtej pozícii, čím si zabezpečil miestenku v ligovej fáze Ligy majstrov.

Bundesliga

    Leo Sauer.
    Leo Sauer.
    Keď hral v Stuttgarte minulý rok, bol to pre neho wow efekt. Sauer sa už teší na atmosféru aj tím
    dnes 11:25
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