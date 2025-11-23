Sauer mal v Holandsku letecký deň. Po presnej hlavičke si otvoril strelecký účet

Leo Sauer strieľa gól.
Leo Sauer strieľa gól.
Feyenoordu to nepomohlo, inkasoval štyri góly.

Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer skóroval za Feyenoord Rotterdam pri prehre 2:4 s Nijmegenom v nedeľňajšom stretnutí 13. kola holandskej Eredivisie na domácej pôde.

Devätnásťročný krídelník sa presadil hlavičkou po centri vo štvrtej minúte nadstaveného času prvého polčasu, keď vyrovnal na priebežných 1:1.

Otvoril si tak strelecký účet v aktuálnej sezóne. Proti Nijmegenu odohral celé stretnutie.

Feyenoord prehral tretí súťažný zápas za sebou a na druhej priečke stráca na lídra PSV Eindhoven šesť bodov.

