Sauer mal v Holandsku letecký deň. Po presnej hlavičke si otvoril strelecký účet

Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer skóroval za Feyenoord Rotterdam pri prehre 2:4 s Nijmegenom v nedeľňajšom stretnutí 13. kola holandskej Eredivisie na domácej pôde.
Devätnásťročný krídelník sa presadil hlavičkou po centri vo štvrtej minúte nadstaveného času prvého polčasu, keď vyrovnal na priebežných 1:1.
Otvoril si tak strelecký účet v aktuálnej sezóne. Proti Nijmegenu odohral celé stretnutie.
Leo Sauer a jeho štatistiky v zápase Feyenoord - Nijmegen v Eredivisie. (Autor: SofaScore)
Feyenoord prehral tretí súťažný zápas za sebou a na druhej priečke stráca na lídra PSV Eindhoven šesť bodov.