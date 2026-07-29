Leo Sauer má absolvovať lekársku prehliadku. V drese nemeckého tímu si zahrá Ligu majstrov

Na snímke slovenský hráč Feyenoordu Leo Sauer (v popredí).
Na snímke slovenský hráč Feyenoordu Leo Sauer (v popredí). (Autor: TASR/AP)
TASR|29. júl 2026 o 13:26
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Existuje dohoda na prestupovej sume 15 miliónov eur.

Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer by mal v stredu absolvovať lekársku prehliadku v nemeckom klube VfB Stuttgart.

O prestupe mladého útočníka z holandského Feyenoordu Rotterdam už informovali holandské i nemecké médiá.

Sauer údajne už pricestoval do Stuttgartu a s Feyenoordom existuje dohoda na prestupovej sume 15 miliónov eur, pričom vďaka bonusom môže celková čiastka napokon vzrásť až na 17 miliónov eur.

Krídelník by mal podpísať päťročnú zmluvu. Správy o jeho prestupe sa objavili už začiatkom týždňa, predtým sa hovorilo o TSG Hoffenheim.

Stuttgart v uplynulej sezóne obsadil v Nemecku štvrté miesto a kvalifikoval sa do Ligy majstrov. Kluby zatiaľ prestup oficiálne nepotvrdili.

Leo Sauer zaznamenal v uplynulej sezóne v 20 zápasoch holandskej ligy tri góly a dve asistencie, ďalší presný zásah pridal v šiestich dueloch Európskej ligy.

Do Feyenoordu prišiel zo Žiliny a v sezóne 2024/2025 hosťoval v NAC Breda. Nemeckých pozorovateľov na seba výraznejšie upozornil v septembri 2025, keď pomohol Slovensku k prekvapujúcemu víťazstvu 2:0 nad Nemeckom v kvalifikácii MS.

Na ľavom krídle patril k najlepším hráčom domáceho tímu a robil problémy nemeckému pravému obrancovi Nnamdimu Collinsovi.

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