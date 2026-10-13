    Lens
    Lens
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    Stade Bollaert-Delelis
    18:45
    Sporting
    Sporting
    Lens - SportingSabah - SlaviaArsenal - LilleGalatasaray - BarcelonaVillarreal - NeapolInter - BruggyLipsko - EindhovenViking - BayernAtlético - Manchester United

    ONLINE: RC Lens - Sporting Lisabon dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

    RC Lens - Sporting Lisabon: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    RC Lens - Sporting Lisabon: ONLINE prenos zo zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|13. okt 2026 o 15:45
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: RC Lens - Sporting Lisabon.

    Futbalisti RC Lens a Sporting Lisabon dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: RC Lens - Sporting Lisabon dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    13.10.2026 o 18:45
    2. kolo
    Lens
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Lisabon
    Prenos
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.

    Liga majstrov - utorok, 13. október 2026

    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Lens
    Lens
    vs.
    Sporting
    Sporting
    Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Sabah
    Sabah
    vs.
    Slavia
    Slavia
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    vs.
    Bruggy
    Bruggy
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Arsenal
    Arsenal
    vs.
    Lille
    Lille
    Emirates Stadium | Londýn
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    vs.
    Manchester United
    Manchester United
    Estadio Metropolitano | Madrid
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    vs.
    PSV
    PSV
    Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Villarreal
    Villarreal
    vs.
    Neapol
    Neapol
    Estadio de la Cerámica | Villarreal
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Galatasaray
    Galatasaray
    vs.
    Barcelona
    Barcelona
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Viking
    Viking
    vs.
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Viking stadion | Stavanger

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    1
    1
    0
    0
    5:0
    3
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    4
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    1
    1
    0
    0
    4:0
    3
    V
    5
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    6
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    7
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    8
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    9
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    10
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    11
    LensLensLEN
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    14
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    15
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    16
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    17
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    18
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    19
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    20
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    21
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    23
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    24
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    25
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    26
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    27
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    29
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    30
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    31
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    32
    RB LipskoRB LipskoLEI
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    SabahSabahSAB
    1
    0
    0
    1
    0:4
    0
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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