Vo Francúzsku padol nečakaný vyhadzov. Tréner balí kufre už po pár týždňoch na lavičke

Vedenie francúzskeho futbalového klubu RC Lens odvolalo trénera Dina Toppmöllera už po šiestich súťažných zápasoch vo funkcii.
Dôvodom boli rozdielne predstavy o fungovaní a organizácii realizačného tímu.
Dočasným koučom sa stal Yannick Cahuzac, ktorý povedie mužstvo v piatkovom ligovom zápase na ihrisku AS Monaco.
„Po viacerých diskusiách týkajúcich sa kádra a fungovania i organizácie realizačného tímu informoval klub hlavného trénera o svojom zámere realizačný tím reštrukturalizovať. Keďže Dino Toppmöller sa s týmito zmenami nedokázal stotožniť, klub sa rozhodol ukončiť jeho pôsobenie, ako aj pôsobenie jeho dvoch asistentov,“ uviedol Lens vo vyhlásení.
Klub zároveň dodal, že 45-ročný Nemec sa vzdal podstatnej časti odstupného.
Toppmöller podpísal v júni dvojročnú zmluvu a s Lens odštartoval sľubne. Držiteľ Francúzskeho pohára zdolal Paríž Saint-Germain v súboji o francúzsky Superpohár napriek tomu, že druhý polčas odohral v početnom oslabení, a následne vyhral nad Auxerre 5:2.
Potom však prehral dva ligové zápasy a naposledy iba remizoval 2:2 na pôde Le Mans. Predtým uspel v Lige majstrov na ihrisku Slavie Praha po obrate 3:2.
Lens je po druhom mieste v uplynulej sezóne momentálne na desiatej priečke Ligue 1. Toppmöller pred príchodom do Francúzska viedol Eintracht Frankfurt, odkiaľ ho odvolali v januári po sérii slabších výsledkov.
V sezóne 2024/25 však s klubom obsadil tretie miesto v Bundeslige a zabezpečil mu účasť v Lige majstrov. Informovala agentúra AP.