Historická potupa. Ponížený Lens tromfol aj Žilinu, fanúšikovia posielali hráčov do bane

Futbal tu nie je zábava, ale skôr náboženstvo. Hoci má mesto na severe Francúzska len 30-tisíc obyvateľov a kapacita štadióna Bollaert-Delelis je vyše 38-tisíc miest, už takmer päť rokov sú domáce zápasy futbalového tímu Racing Lens vypredané (alebo takmer vypredané).
Fanúšikovia sa schádzajú z celého regiónu Hauts-de-France a podpora klubu sa dedí z generácie na generáciu.
V roku 2026 navyše Racing vyhral Francúzsky pohár a vďaka druhému miestu v Ligue 1 si vybojoval účasť v Lige majstrov, čo ešte znásobilo futbalovú eufóriu v meste. V stredu večer však utŕžila hrdosť fanúšikov Lensu ťažké k.o.
V 4. kole ligovej fázy Ligy majstrov prehral Racing doma s talianskym Comom šokujúco 1:9. Ide o najvyššiu prehru v novodobej histórii prestížnej súťaže.
Doterajším domácim rekordom bol výsledok 7:0. Takýmto skóre vyhralo Marseille v Žiline (2010), Šachtar Doneck na pôde BATE Borisov (2014) a Liverpool v Maribore (2017).
Jediné slovo: poníženie
Yannick Cahuzac, ktorý sa stal hlavným trénerom Racingu v septembri (dovtedy bol v tíme asistentom Nemca Dina Toppmöllera), len ťažko hľadal slová:
„Nechcite teraz odo mňa veľké vyhlásenia ani analýzy. Úplne sme sa rozpadli. Jediné slovo, ktoré mi napadá, je poníženie. Musíme sa o tom otvorene porozprávať a nájsť v sebe trochu hrdosti pred nedeľňajším zápasom proti Marseille.“
VIDEO: Zostrih zápasu Lens - Como v Lige majstrov 2026/2027
Jediný gól francúzskeho tímu strelil Ruben Aguilar, korigoval ním na priebežných 1:7.
„Všetci hráči sú šokovaní, zdrvení a smutní. Je to však súčasť športového života. Musíme sa pozbierať. Áno, keď dostanete deväť gólov, hanbíte sa.
Musíte však prevziať zodpovednosť. Je na nás, aby sme prevzali zodpovednosť, nie na trénerovi alebo prezidentovi klubu,“ vravel pre televíziu Canal+ .
Lens začal účinkovanie v Lige majstrov výhrou 3:2 v Prahe nad Slaviou (otočil skóre v závere), ale potom prehral so Sportingom Lisabon 0:2, v Bruggách 0:3 a v tabuľke je až na 33. mieste.
„Historická noc pre taliansky futbal bola zároveň najtemnejšou kapitolou v histórii Lens. Domáci fanúšikovia to dali zreteľne najavo.
Svojich hráčov posielali smerom k Louvre-Lens, mestskému múzeu, ktoré postavili na mieste bývalej bane. Indícia bola jasná,“ napísal o zápase reportér talianskeho denníka Gazetta dello Sport.
Como? Zřejmě slušnej oddíl
Talianske Como, jeden zo štyroch nováčikov v aktuálnej edícii Ligy majstrov, púta čoraz väčšiu pozornosť. V uplynulom kole zdolalo doma Manchester United 4:1 a rovnakým skóre si poradilo aj v úvode súťaže proti Lipsku.
Prehralo len v Rotterdame s Feyenoordom (2:3).
„Como? Zřejmě slušnej oddíl,“ napísal na sociálnej sieti X známy český komentátor Jaromír Bosák, parafrázujúc hlášku z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!
„Sebavedomie, pohyb v útoku, intenzita a hlad po góloch, ktoré tento tím predvádza, sú neuveriteľné. Hrajú s mentalitou klubu, ktorý sa nebojí vôbec nikoho.
Streliť deväť gólov na takejto úrovni nie je bežné. Como hrá atraktívne, agresívne a smerom dopredu je nesmierne nebezpečné.
Po tom, čo predviedlo proti Manchestru United, si možno mnohí mysleli, že išlo len o jeden vydarený zápas. Tento výsledok však hovorí niečo iné. Vysielajú tým jasný signál a európsky futbal by mal zbystriť pozornosť,“ hodnotil pre Sky Sport v úlohe experta Gary Neville.
Prehľad najvyšších víťazstiev v histórii Ligy majstrov
Dátum
Domáci
Hostia
Výsledok
4. november 2026
RC Lens
Calcio Como
1:9
6. november 2007
FC Liverpool
Besiktas
8:0
8. december 2015
Real Madrid
Malmö
8:0
17. september 2024
Bayern Mníchov
Dinamo Záhreb
9:2
3. november 2010
MŠK Žilina
Olympique Marseille
0:7
23. október 2007
Arsenal FC
SK Slavia Praha
7:0
Pripomenul, akú dôležitú rolu má v tíme trénera Cesca Fábregasa argentínsky ofenzívny stredopoliar Nico Paz:
„Como v tomto mladíkovi získalo skutočný klenot. Prakticky nemal slabú chvíľku. Fábregas postavil toto mužstvo okolo neho a Douvikasa. Chémia, ktorú na ihrisku predvádzajú, je neuveriteľná.“
Grécky útočník Anastasios Douvikas sa v zápase blysol hetrikom a aktuálne je so šiestimi gólmi najlepší strelec Ligy majstrov.
„Hráme vlastným štýlom, vytvárame si veľa šancí a na ihrisku dominujeme. Neviem, ako sa nám to podarilo pri našej premiérovej účasti v Lige majstrov. Sme hladní po úspechu a po každom víťazstve chceme ešte viac,“ povedal po rekordnom víťazstve vo Francúzsku.
Tréner Fábregas na tlačovej konferencii po zápase zdôraznil, že jeho tím sa naďalej drží nohami na zemi a bude pokračovať v práci.
„V zápase proti Manchestru United som urobil chybu, keď som za stavu 4:0 hráčom prízvukoval, aby sa stiahli a kontrolovali zápas. Teraz som ich nechal, aby hrali až do konca vo vysokom tempe,“ dodal.