Thajskí majitelia chcú po 16 rokoch predať anglický klub. Cena presiahne 200 miliónov libier

Hráči Leicester City.
Hráči Leicester City. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. aug 2026 o 13:41
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Predajný materiál pripomína titul z roku 2016, no neuvádza dva nedávne zostupy ani straty presahujúce 180 miliónov libier.

Thajskí majitelia futbalového klubu Leicester City zo spoločnosti King Power chcú po 16 rokoch svoje pôsobenie ukončiť a klub predať za viac ako 200 miliónov libier.

Informovala o tom BBC Sport, ktorá mala k dispozícii osemstranový predajný materiál pripravený americkou investičnou bankou Citigroup.

Projekt s názvom „Project Lineup“ zahŕňa mužský i ženský tím Leicesteru, štadión King Power Stadium, tréningové centrum v Seagrave a belgický sesterský klub OH Leuven.

Samotné fyzické aktíva majú podľa dokumentu hodnotu viac ako 200 miliónov libier (približne 234 miliónov eur), pričom tréningový areál v Seagrave, otvorený v roku 2020, je ocenený na 121 miliónov.

Citigroup označuje možnosť kúpy Leicesteru za „vzácnu príležitosť získať klub s vynikajúcou históriou postupov do vyšších súťaží“.

Predajný materiál pripomína senzačný triumf Leicesteru v Premier League v roku 2016 i víťazstvo v Pohári FA o päť rokov neskôr.

Podľa BBC však neuvádza súčasné pôsobenie klubu v tretej najvyššej súťaži po dvoch zostupoch za sebou ani jeho nedávne finančné problémy.

Účtovná závierka za rok 2025 uvádzala bankové úvery vo výške 103,6 milióna libier a Leicester počas obdobia pohybu medzi Premier League a Championship zaznamenal straty presahujúce 180 miliónov libier.

King Power kúpili Leicester od Milana Mandariča v roku 2010 za približne 35 miliónov libier.

Pod vedením rodiny Srivaddhanaprabhovcov sa klub v roku 2014 vrátil do Premier League a o dva roky neskôr senzačne získal anglický titul. Leicester sa k informáciám o predaji pre BBC Sport odmietol vyjadriť.

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