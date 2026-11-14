ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 17. kolo)

Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 17. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC ViOn Zlaté Moravce (II. liga, MONACObet liga, 17. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
14.11.2026 o 13:00
17. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zlaté Moravce
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 17. kola MONACObet ligy, v ktorom OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom privíta na domácom ihrisku FC ViOn Zlaté Moravce.
Lehota pod Vtáčnikom sa po šestnástich odohraných kolách nachádza na desiatom mieste tabuľky. Na svojom konte má 22 bodov a skóre 23:27. V posledných piatich ligových stretnutiach zaznamenala tri víťazstvá a dve prehry. Najskôr zdolala Zvolen 1:0, následne nestačila na Liptovský Mikuláš, ktorému podľahla 0:1. Potom si poradila s Petržalkou 1:0 a na ihrisku Interu Bratislava vybojovala cenné víťazstvo 3:2. V poslednom kole však prišla nepríjemná prehra na pôde Pohronia, kde Baník inkasoval päť gólov a prehral 1:5.
Zlaté Moravce prežívajú náročné obdobie. V tabuľke im patrí trinásta priečka so ziskom 14 bodov a skóre 14:20. Ešte výraznejším problémom je ich aktuálna forma. ViOn totiž ťahá sériu deviatich zápasov bez ligového víťazstva. V posledných piatich ligových dueloch prehral s Pohroním 1:3, Humenným 1:2 a Malženicami 0:3. Následne remizoval so Šamorínom 0:0 a v poslednom kole nestačil ani na rezervu Slovana Bratislava, ktorej podľahol 0:1.
Lehota pod Vtáčnikom sa po šestnástich odohraných kolách nachádza na desiatom mieste tabuľky. Na svojom konte má 22 bodov a skóre 23:27. V posledných piatich ligových stretnutiach zaznamenala tri víťazstvá a dve prehry. Najskôr zdolala Zvolen 1:0, následne nestačila na Liptovský Mikuláš, ktorému podľahla 0:1. Potom si poradila s Petržalkou 1:0 a na ihrisku Interu Bratislava vybojovala cenné víťazstvo 3:2. V poslednom kole však prišla nepríjemná prehra na pôde Pohronia, kde Baník inkasoval päť gólov a prehral 1:5.
Zlaté Moravce prežívajú náročné obdobie. V tabuľke im patrí trinásta priečka so ziskom 14 bodov a skóre 14:20. Ešte výraznejším problémom je ich aktuálna forma. ViOn totiž ťahá sériu deviatich zápasov bez ligového víťazstva. V posledných piatich ligových dueloch prehral s Pohroním 1:3, Humenným 1:2 a Malženicami 0:3. Následne remizoval so Šamorínom 0:0 a v poslednom kole nestačil ani na rezervu Slovana Bratislava, ktorej podľahol 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
11
3
2
32:19
36
V
R
V
R
R
2
FC PetržalkaFC Petržalka
16
10
3
3
25:12
33
V
P
P
R
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
9
2
5
30:27
29
P
V
V
P
R
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
8
4
4
25:19
28
V
V
V
R
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
8
3
5
28:20
27
V
R
P
R
V
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
16
8
2
6
28:27
26
V
P
R
V
V
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
4
5
26:18
25
V
V
P
V
P
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
16
7
3
6
22:20
24
P
P
V
R
P
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
6
4
36:23
24
V
P
R
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
6
4
6
23:27
22
P
V
V
P
V
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
16
5
6
5
23:20
21
V
R
R
R
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
3
5
8
14:20
14
P
R
P
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
16
3
4
9
14:26
13
P
R
R
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
2
3
11
16:29
9
P
V
P
V
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
16
3
0
13
14:45
9
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body