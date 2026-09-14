Domáci Leeds predviedol v dohrávke skvelé divadlo. Český brankár si odviezol štvorgólový výprask

Hráči Leeds United.
Hráči Leeds United. (Autor: TASR/AP)
TASR, CTK|14. sep 2026 o 23:00
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Dohrávka rozmiešala hornú časť tabuľky.

Premier League - 4. kolo

Leeds United - Newcastle United 4:1 (3:0)

Góly: 32. Miley (vlastný), 34. Bogle, 45.+1. Calvert-Lewin, 59. Okafor - 90. Toure

Futbalisti Leedsu vyhrali v pondelňajšej dohrávke 4. kola anglickej Premier League nad Newcastlom vysoko 4:1.

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Poskočili tak na tretie miesto tabuľky, o skóre pred nováčika Hull City. Newcastle prehral prvý raz v sezóne a patrí mu dvanáste miesto, o skóre za Nottinghamom.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Hráči Leeds United.
    Hráči Leeds United.
    Domáci Leeds predviedol v dohrávke skvelé divadlo. Český brankár si odviezol štvorgólový výprask
    po 23:00
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