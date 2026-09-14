Domáci Leeds predviedol v dohrávke skvelé divadlo. Český brankár si odviezol štvorgólový výprask

Premier League - 4. kolo
Leeds United - Newcastle United 4:1 (3:0)
Góly: 32. Miley (vlastný), 34. Bogle, 45.+1. Calvert-Lewin, 59. Okafor - 90. Toure
Futbalisti Leedsu vyhrali v pondelňajšej dohrávke 4. kola anglickej Premier League nad Newcastlom vysoko 4:1.
Brankár Lukáš Horníček musel v anglickej lige stráviť prvú porážku a zároveň debakel
VIDEO: Lukáš Horníček
Poskočili tak na tretie miesto tabuľky, o skóre pred nováčika Hull City. Newcastle prehral prvý raz v sezóne a patrí mu dvanáste miesto, o skóre za Nottinghamom.