Odchod Ronalda ešte ani poriadne neutíchol. Sedmička v tíme Portugalska už má nového majiteľa

Portugalský futbalista Rafael Leao nastúpi vo štvrtkovom stretnutí Ligy národov proti Dánsku s číslom sedem na drese.
Dlhoročným nositeľom tohto čísla bol Cristiano Ronaldo, ten však v dôsledku nezhôd s trénerom Jorgem Jesusom opustil v stredu reprezentačný kemp.
Dres s č. 7 má v reprezentácii Portugalska veľkú symboliku. Najskôr sa ním preslávil Luis Figo a od roku 2008 s ním nastupoval Ronaldo, ktorý si z neho urobil celosvetovú značku CR7.
Štyridsaťjedenročný Ronaldo však s najväčšou pravdepodobnosťou už nezasiahne do hry v aktuálnom asociačnom termíne. Proti Nórsku sa nedostal do hry a následne absentoval na tréningoch.
„Po tlačovej konferencii reprezentačného trénera a rozhovore s prezidentom Portugalského futbalového zväzu som sa rozhodol opustiť reprezentačný zraz.
V pravý čas poviem všetkým Portugalcom pravdu o dôvodoch môjho odchodu z reprezentácie, ktorej som bol vždy oddaný.
Teraz treba popriať veľa šťastia národnému tímu a všetkým mojím spoluhráčom, bez výnimky,“ objasnil Ronaldo svoje rozhodnutie na sociálnej sieti Instagram. Informovala agentúra DPA.