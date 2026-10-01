Odchod Ronalda ešte ani poriadne neutíchol. Sedmička v tíme Portugalska už má nového majiteľa

Futbalista Portugalska Rafael Leao sa so spoluhráčmi raduje z gólu.
Futbalista Portugalska Rafael Leao sa so spoluhráčmi raduje z gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. okt 2026 o 16:36
ShareTweet0

Najskôr sa ním preslávil Luis Figo.

Portugalský futbalista Rafael Leao nastúpi vo štvrtkovom stretnutí Ligy národov proti Dánsku s číslom sedem na drese.

Dlhoročným nositeľom tohto čísla bol Cristiano Ronaldo, ten však v dôsledku nezhôd s trénerom Jorgem Jesusom opustil v stredu reprezentačný kemp.

Dres s č. 7 má v reprezentácii Portugalska veľkú symboliku. Najskôr sa ním preslávil Luis Figo a od roku 2008 s ním nastupoval Ronaldo, ktorý si z neho urobil celosvetovú značku CR7.

Štyridsaťjedenročný Ronaldo však s najväčšou pravdepodobnosťou už nezasiahne do hry v aktuálnom asociačnom termíne. Proti Nórsku sa nedostal do hry a následne absentoval na tréningoch.

Urazil sa, trucoval a ušiel. Ronaldo nepochopil úpadok vlastnej hegemónie
Súvisiaci článok
Urazil sa, trucoval a ušiel. Ronaldo nepochopil úpadok vlastnej hegemónie

„Po tlačovej konferencii reprezentačného trénera a rozhovore s prezidentom Portugalského futbalového zväzu som sa rozhodol opustiť reprezentačný zraz.

V pravý čas poviem všetkým Portugalcom pravdu o dôvodoch môjho odchodu z reprezentácie, ktorej som bol vždy oddaný.

Teraz treba popriať veľa šťastia národnému tímu a všetkým mojím spoluhráčom, bez výnimky,“ objasnil Ronaldo svoje rozhodnutie na sociálnej sieti Instagram. Informovala agentúra DPA.

Tabuľka 4 skupiny A-divízie

Liga národov

    Futbalista Portugalska Rafael Leao sa so spoluhráčmi raduje z gólu.
    Futbalista Portugalska Rafael Leao sa so spoluhráčmi raduje z gólu.
    Odchod Ronalda ešte ani poriadne neutíchol. Sedmička v tíme Portugalska už má nového majiteľa
    dnes 16:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Odchod Ronalda ešte ani poriadne neutíchol. Sedmička v tíme Portugalska už má nového majiteľa