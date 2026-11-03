Totálny rozklad vo francúzskom klube. Končí prezident, fanúšikovia žiadajú odchod majiteľov

Najstarší francúzsky profesionálny futbalový klub Le Havre AC sa zmieta v problémoch. Po katastrofálnom vstupe do sezóny sa tím nachádza na samom dne tabuľky Ligue 1, na čo doplatil tréner Didier Digard a svoj post opustil aj prezident Michel Roussier.
Priaznivci Le Havre netaja hnev zo vzniknutej situácie a fanúšikovské skupiny vyzvali amerických vlastníkov, aby z klubu odišli.
Le Havre AC, ktorý bol založený v roku 1872, sa prepadol do hlbokej a bezprecedentnej športovej krízy.
Tím sa krčí na dne Ligue 1 s dvoma bodmi z deviatich zápasov a čelí hrozbe zostupu. Do nového týždňa vstúpil bez hlavného trénera a aj bez prezidenta.
Po prehre 1:5 s lídrom súťaže Parížom Saint-Germain klub oznámil, že hlavný kormidelník Digard bol postavený mimo službu a že členovia predstavenstva klubu patriaci vlastníckej skupine Blue Crow Sports Group prijali rezignáciu prezidenta Roussiera. Tá bude podľa AP formálne predložená a potvrdená vo štvrtok.
Roussier viedol normandský klub od roku 2022, Digard sa ujal funkcie trénera v lete 2024. Tým sa však odchody z významných klubových funkcií nekončia.
Francúzske médiá informovali, že klub opúšťajú aj športový riaditeľ Demba Ba a tréner brankárov Nicolas Douchez.
Skupina Blue Crow získala Le Havre v júli 2025 a zaradila ho do svojho portfólia futbalových klubov.
„V priebehu niekoľkých dní zmizli z organizačnej štruktúry klubu všetci ľudia, ktorí ho stelesňovali a ktorí pomohli k jeho návratu do Ligue 1 (v roku 2023) i k udržaniu sa v nej,“ uviedli tri fanúšikovské skupiny v spoločnom vyhlásení.
Fanúšikovia vinia zo situácie práve skupinu Blue Crow so sídlom v Houstone, ktorá vlastní viacero futbalových klubov.
„Blue Crow v Le Havre neznamená vôbec nič,“ vyhlásili. „Skupina Blue Crow Sports Group rozvrátila Le Havre AC a každým dňom jasnejšie dokazuje, že vôbec nerozumie tomu, ako viesť futbalový klub, vôbec nepoznajú jeho históriu či identitu.
Katastrofa, ktorá teraz hrozí, je výlučne ich zodpovednosťou.“ Ďalší zápas čaká Le Havre v nedeľu, keď nastúpi proti Lorientu.
Digard, bývalý hráč Le Havre, dokázal v uplynulých dvoch sezónach udržať tím v najvyššej súťaži. Z klubu odchádza s bilanciou 17 víťazstiev, 20 remíz a 40 prehier.
Ako informovala AP, vedenie Le Havre AC vymenovalo za dočasného trénera riaditeľa akadémie Jaira Karama.
Vedením administratívnych a športových záležitostí bol poverený Yacine Alaoui, a to až do vymenovania nového prezidenta a generálneho riaditeľa.