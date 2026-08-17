Katastrofálna premiéra Gattusa. S Laziom vypadol v pohári už s duholigistom

Futbalisti Lazio Rím.
Futbalisti Lazio Rím. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. aug 2026 o 07:17
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Národný tím pod jeho vedením nepostúpil na tretie majstrovstvá sveta za sebou.

Futbalisti Lazia Rím vypadli v druhom kole Talianskeho pohára po prehre 0:2 s druholigovou Mantovou.

Premiéra na lavičke finalistu minulej edície Coppa Italia tak nevyšla trénerovi Gennarovi Gattusoovi.

Štyridsaťosemročný Gattuso prevzal Lazio v júli, štyri mesiace po odchode z postu trénera talianskej reprezentácie.

Národný tím pod jeho vedením nepostúpil na tretie majstrovstvá sveta za sebou. Lazio bolo jediným z dvanástich účastníkov Serie A v 2. kole Talianskeho pohára, ktoré zo súťaže vypadlo.

Sedemnásobný víťaz Talianskeho pohára prehral v máji vo finále uplynulého ročníka s Interom Miláno (0:2).

Coppa Italia

    Futbalisti Lazio Rím.
    Futbalisti Lazio Rím.
    Katastrofálna premiéra Gattusa. S Laziom vypadol v pohári už s duholigistom
    dnes 07:171
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