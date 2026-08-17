Katastrofálna premiéra Gattusa. S Laziom vypadol v pohári už s duholigistom

Futbalisti Lazia Rím vypadli v druhom kole Talianskeho pohára po prehre 0:2 s druholigovou Mantovou.
Premiéra na lavičke finalistu minulej edície Coppa Italia tak nevyšla trénerovi Gennarovi Gattusoovi.
Štyridsaťosemročný Gattuso prevzal Lazio v júli, štyri mesiace po odchode z postu trénera talianskej reprezentácie.
Národný tím pod jeho vedením nepostúpil na tretie majstrovstvá sveta za sebou. Lazio bolo jediným z dvanástich účastníkov Serie A v 2. kole Talianskeho pohára, ktoré zo súťaže vypadlo.
Sedemnásobný víťaz Talianskeho pohára prehral v máji vo finále uplynulého ročníka s Interom Miláno (0:2).