Hviezdny Argentínčan po konci kariéry bojoval s depresiami, pomohol mu aj Messi

Bývalý argentínsky futbalový reprezentant Ezequiel Lavezzi prehovoril o tom, ako mu jeho blízky priateľ a spoluhráč z národného tímu Lionel Messi pomohol prekonať depresiu a pocit „prázdnoty“ v živote po konci kariéry.
Niekdajší útočník zažil úspešné obdobia v SSC Neapol a Paríži Saint-Germain a národnému tímu pomohol k postupu do finále MS 2014 v Brazílii, kde jeho mužstvo podľahlo Nemecku 0:1 po predĺžení.
Dnes 41-ročný Lavezzi ukončil hráčsku kariéru v novembri 2019 po pôsobení v čínskom Che-pej.
V rozhovore pre Amazon Prime Italia prezradil, aké ťažké preňho bolo prispôsobiť sa životu po konci aktívnej činnosti, no vyzdvihol aj blízke vzťahy s bývalými spoluhráčmi, ktoré mu pomohli prekonať náročné chvíle.
„Keď som prestal hrať futbal, vznikla prázdnota a nebolo nič, čím by sa dala zaplniť,“ priznal Lavezzi.
„Bojoval som s depresiou a bol som hospitalizovaný. Užívam lieky, podstupujem liečbu a pomaly sa zotavujem. Príchod môjho syna mi zmenil život, prináša mi obrovskú radosť a vďaka nemu sa cítim živý. Dodal mi silu pokračovať ďalej.“
Lavezzi odkázal ľuďom, ktorí podobným spôsobom trpia, že „s pokorou a odhodlaním sa to dá prekonať“.
„Futbalový svet mi bol veľmi blízky a mnohí ľudia stáli pri mne – napríklad (Lionel) Messi, (Sergio) Agüero či Paolo Cannavaro. S Messim ma spája výnimočné priateľstvo. Rozprávame sa o mnohých veciach, je to fantastický človek,“ citovala bývalého argentínskeho reprezentanta agentúra DPA.