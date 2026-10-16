Hviezda Interu príde aj o milánske derby. Počas divokého zápasu Ligy majstrov sa zranil

Lautaro Martinez.
Lautaro Martinez. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. okt 2026 o 16:30
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Odohral celý utorňajší duel Ligy majstrov proti FC Bruggy (3:4), v ktorom strelil dva góly.

Argentínsky futbalový útočník Lautaro Martinez bude chýbať Interu Miláno v siedmich súťažných zápasoch pre zranenie zadného stehenného svalu.

Kapitán úradujúceho talianskeho majstra vynechá aj mestské derby s AC Miláno, ktoré je na programe 31. októbra. Informovala o tom agentúra AP.

Martinez odohral celý utorňajší duel Ligy majstrov proti FC Bruggy (3:4), v ktorom strelil dva góly.

Štvrtkové lekárske testy však odhalili, že počas stretnutia si natiahol zadný stehenný sval.

„Nie som doktor a nedokážem presne určiť, ako dlho sa bude Lautaro zotavovať zo zranenia, no s najväčšou pravdepodobnosťou sa vráti na trávniky až v novembri po reprezentačnej prestávke,“ uviedol tréner Interu Cristian Chivu.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Lautaro Martinez.
    Lautaro Martinez.
    Hviezda Interu príde aj o milánske derby. Počas divokého zápasu Ligy majstrov sa zranil
    dnes 16:30
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