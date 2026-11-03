    LASK
    LASK
    Liga majstrov
    03.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Oberösterreich Arena
    21:00
    Slovan Bratislava
    Slovan Bratislava
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    Prekvapenie v bránke i obrane, v útoku mladý odchovanec. Zostavy zápasu Linz - Slovan

    Štadión LASK Linz.
    Štadión LASK Linz. (Autor: Facebook / ŠK Slovan Bratislava﻿)
    Sportnet, TASR|3. nov 2026 o 19:58
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    Pozrite si zostavy zápasu LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava v 4. kole ligovej fázy Ligy majstrov.

    Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia na svoj štvrtý zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Predstavia sa na štadióne rakúskeho tímu LASK Linz.

    Zverenci trénera Tourého vybehnú na trávnik v rozostavení 4-3-3. V bránke dostal dôveru prekvapivo Aleksandar Popovič.

    Stopérsku trojicu tvorili Sahmkou Camara, Svetozar Markovič a Kevin Wimmer, pričom na pozícii krídelných obrancov nastúpili Cesar Blackman a Samuel Kozlovský.

    V strede poľa štartovala dvojica Cristian Martinez a Alen Mustafič.

    Na hrote útoku „belasých“ sa predstavil kapitán Andraž Šporar, ktorého v ofenzíve doplnili na krídlach Alexej Maroš a Suleiman Camara.

    Duel LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.

    Zostavy zápasu Linz - Slovan Bratislava

    LASK: Jungwirth - Mbuyamba, Alemao, Andrade - Jörgensen, Horvath, Bogarde, Ljubičič, Dibango - Usor, Adeniran. 

    Slovan: Popovič - Sah. Camara, Markovič, Wimmer - Blackman, Martinez, Mustafič, Kozlovský - Maroš, Šporar, Sul. Camara

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Štadión LASK Linz.
    Štadión LASK Linz.
    Prekvapenie v bránke i obrane, v útoku mladý odchovanec. Zostavy zápasu Linz - Slovan
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    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Štadión LASK Linz.
    Štadión LASK Linz.
    Prekvapenie v bránke i obrane, v útoku mladý odchovanec. Zostavy zápasu Linz - Slovan
    dnes 19:583
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Prekvapenie v bránke i obrane, v útoku mladý odchovanec. Zostavy zápasu Linz - Slovan