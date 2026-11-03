Prekvapenie v bránke i obrane, v útoku mladý odchovanec. Zostavy zápasu Linz - Slovan

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava nastúpia na svoj štvrtý zápas ligovej fázy Ligy majstrov. Predstavia sa na štadióne rakúskeho tímu LASK Linz.
Zverenci trénera Tourého vybehnú na trávnik v rozostavení 4-3-3. V bránke dostal dôveru prekvapivo Aleksandar Popovič.
Stopérsku trojicu tvorili Sahmkou Camara, Svetozar Markovič a Kevin Wimmer, pričom na pozícii krídelných obrancov nastúpili Cesar Blackman a Samuel Kozlovský.
V strede poľa štartovala dvojica Cristian Martinez a Alen Mustafič.
Na hrote útoku „belasých“ sa predstavil kapitán Andraž Šporar, ktorého v ofenzíve doplnili na krídlach Alexej Maroš a Suleiman Camara.
Duel LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava sledujte s nami naživo ako online prenos.
Zostavy zápasu Linz - Slovan Bratislava
LASK: Jungwirth - Mbuyamba, Alemao, Andrade - Jörgensen, Horvath, Bogarde, Ljubičič, Dibango - Usor, Adeniran.
Slovan: Popovič - Sah. Camara, Markovič, Wimmer - Blackman, Martinez, Mustafič, Kozlovský - Maroš, Šporar, Sul. Camara